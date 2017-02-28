LIQID: 4,5 Mio. Euro für digitalen Vermögensverwalter

Der digitale Vermögensverwalter LIQID hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und erhält 4,5 Millionen Euro an Wachstumskapital. Insgesamt hat das Berliner FinTech-Unternehmen seit seiner Gründung somit rund 10 Millionen Euro für den Aufbau seines Angebots für anspruchsvolle Privatanleger erhalten.

Kapitalgeber der Finanzierungsrunde sind die bestehenden Gesellschafter, der Berliner Early Stage Investor Project A Ventures, das Family Office der Familie Harald Quandt, HQ Trust, und Dieter von Holtzbrinck (DvH Ventures) sowie der Corporate Venture Capital Fonds der Berliner Volksbank, Berliner Volksbank Ventures.

Hanna Cimen, Geschäftsführer HQ Trust GmbH: „Die überaus positive Geschäftsentwicklung seit dem offiziellen Launch von LIQID im September 2016 zeigt, dass sich der LIQID-Ansatz als zeitgemäße Alternative für die private Vermögensanlage durchsetzen kann. HQ Trust ist davon überzeugt, dass der gemeinsame Anspruch, unsere jahrzehntelange KapitalmarktExpertise gemeinsam mit LIQID digital einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen, die Zukunft der digitalen Vermögensverwaltung darstellt. Mit unserem erneuten Engagement unterstreichen wir das.“

Ben Fischer, General Partner und Geschäftsführer Project A Ventures: „Mit LIQID haben wir uns in 2015 erstmals im Bereich FinTech engagiert. Die Zahlen der letzten Monate und die Arbeit des breit aufgestellten Teams aus Kapitalmarktexperten, Technikern und MarketingSpezialisten haben uns beeindruckt. Wir sind stolz, unseren Teil dazu beigetragen zu haben, und das Unternehmen weiterhin zu unterstützen.“

Timo Fleig, Geschäftsführer Berliner Volksbank Ventures: „LIQID steht für einen Ansatz, der auch aus Sicht eines traditionellen Anbieters sehr fundiert und vielversprechend ist. Wir freuen uns, das weitere Wachstum dieses innovativen digitalen Geschäftsmodells zu unterstützen und den Kreis der Investoren zu ergänzen.“

LIQID wird das zusätzliche Kapital schwerpunktmäßig für die Erweiterung seiner Leistungen, den Ausbau der Produktpalette im Bereich illiquide Anlageklassen und den weiteren zügigen Aufbau des zurzeit 30 Mitarbeiter umfassenden Teams einsetzen. Klarer Fokus liegt dabei auf der Verpflichtung weiterer digitaler Kompetenz, denn erklärtes Ziel ist es, die Technologie-Führerschaft unter den digitalen Vermögensverwaltern auszubauen.

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