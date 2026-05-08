Rüstungsboom in Europa: Wie Anleger jetzt per ETF profitieren können

Europas Verteidigungsausgaben steigen massiv. Warum das für Anleger spannend ist – und wie ein ETF gezielt Zugang zum Sektor bietet.

Die geopolitische Lage bleibt angespannt: Während der Nahe Osten um Stabilität ringt, dauert der Krieg in der Ukraine seit 2022 an. Gleichzeitig mehren sich Stimmen aus den USA, die eine Neubewertung der Sicherheitsgarantien für NATO-Partner andeuten. Für Europa bedeutet das: mehr Eigenverantwortung in der Verteidigung. Viele Staaten bauen ihre militärischen Kapazitäten deutlich aus, Verteidigungsbudgets wurden spürbar erhöht – und ein Ende dieses Trends ist nicht in Sicht.

Verteidigungsindustrie vor strukturellem Wandel

Diese Entwicklung führt zu einer tiefgreifenden Neuausrichtung der Branche. Neben klassischer Rüstung gewinnen Zukunftsfelder stark an Bedeutung: Cyberabwehr, Drohnentechnologie, Hightech-Sensorik sowie softwarebasierte Analyse- und Sicherheitssysteme. Auch politisch wird der Wandel flankiert. Mit Initiativen wie PESCO und dem Europäischen Verteidigungsfonds will die EU ihre technologische Souveränität stärken und Abhängigkeiten reduzieren.

Milliardenprogramme treiben den Sektor

Die Friedensdividende vergangener Jahrzehnte ist aufgebraucht. Länder wie Deutschland, Frankreich, Polen oder Finnland erhöhen ihre Verteidigungsausgaben auf Niveaus wie zuletzt im Kalten Krieg. Dabei geht es nicht um kurzfristige Impulse, sondern um langfristige Großprojekte: moderne Wehrtechnik, Digitalisierung militärischer Systeme und gemeinsame europäische Produktionskapazitäten – etwa für Munition. Insgesamt könnten in den kommenden zehn Jahren mehr als 1,6 Billionen Euro in den Sektor fließen.

Auch Investoren entdecken das Thema

Institutionelle Investoren haben diesen Trend längst im Blick. Der Grund: Verteidigungsausgaben werden meist langfristig geplant, wodurch Auftragseingänge vergleichsweise stabil ausfallen können. Damit rückt der Sektor zunehmend auch für Privatanleger in den Fokus – insbesondere über ETFs, die einen diversifizierten Zugang ermöglichen.

ETF-Lösung für den europäischen Verteidigungssektor

Vor diesem Hintergrund hat BNP Paribas Asset Management im Mai 2025 den BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF (Acc) (WKN: A417F7) aufgelegt. Ergänzend gibt es eine ausschüttende Anteilsklasse (WKN: A418KL).

Die ETFs bilden den Bloomberg Europe Defense Select Index ab, der rund 30 Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Luft- und Raumfahrt umfasst. Dazu zählen große Rüstungskonzerne ebenso wie Anbieter von Elektroniksystemen und spezialisierter Software.