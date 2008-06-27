ETFS übernimmt Lyxor Gold Bullion Securities

Der weltweit führende Anbieter von Exchange Traded Commodities (ETCs) die ETF Securities Ltd. gab heute bekannt das Management und die Kontrolle der bereits am Markt eingeführten Lyxor Gold Bullion Securities zu übernehmen. Diese ETCs werden derzeit an den Börsen in London, Paris, Italien, Deutschland und Australien gelistet und von Lyxor vermarktet. Abgebende Partei ist das World Gold Council, eine Interessensgemeinschaft, die von den weltweit größten Goldminenbetreibern gegründet wurde. Mit dieser Transaktion verwaltet ETF Securities Ltd. in ihren 120 ETCs mehr als 6 Mrd. US-Dollar. Davon werden allein in dem an der Londoner Börse gelisteten Gold GBS 3,3 Mrd. US-Dollar verwaltet.