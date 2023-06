US-Aktienmarkt: Lohnt sich ein S&P 500-ETF derzeit?

Seit 2010 kann man den ETF kaufen oder besparen. Seitdem ist er um +443,25 Prozent im Wert gestiegen – für frühe Einsteiger ein absoluter Glücksfall. 2022 war zwar ein sehr schwaches Jahr, Anlegerinnen und Anleger mussten Verluste von 14,58 Prozent in Kauf nehmen. Die Regel ist das jedoch nicht. Im laufenden Jahr steht der ETF bei einem Plus von 11,82 Prozent.

Deutliche Verluste in Sicht?

Doch genau für diesen Index rechnen die Experten mit deutlichen Einbrüchen in diesem Jahr. „In Bezug auf die Gewinne der US-Firmen sehen wir jetzt Abwärtsrisiko“, hieß es in einer Morgan-Stanley-Analyse. „Der Liquiditätshintergrund verschlechtert sich, was die Aktienbewertungen in den nächsten drei Monaten unter Druck setzen dürfte. Zudem rechnen wir bei den Gewinnen je Aktie mit Enttäuschungen, da sich das Umsatzwachstum verlangsamt und die Margen weiter schrumpfen.“ Die Analysten rechnen mit Einbrüchen von bis zu 16 Prozent pro Aktie im Index.

Tipp: Schau dir gleich unsere ETF-Empfehlungen zum S&P 500 an.

Nicht alle sind jedoch so pessimistisch. Die Goldman Sachs Group etwa rechnet mit leichtem Gewinnwachstum. Eine schlechte Wahl ist ein ETF auf den S&P 500 generell nicht, auch kurz- bis mittelfristige Einbrüche konnten bislang immer wieder gut aufgeholt werden.

Wer keinen Welt-ETF im Depot haben möchte, kann mit diesem Produkt den US-Markt sehr gut abdecken. Ergänzen kann man ihn etwa mit einem Europa-ETF oder auch einem ETF auf Schwellenländer – oder beides. Wichtig ist vor allem eine breite Diversifikation im Depot – dann schmerzt ein Verlust grundsätzlich weniger.