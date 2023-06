Mit diesem ETF kannst du auf erneuerbare Energie setzen

Bedeutung von Nachhaltigkeit wächst – auch in der Geldanlage

Wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit ist, ergibt sich aus den globalen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, soziale Ungerechtigkeiten und eine Reihe weiterer Probleme erfordern dringende Maßnahmen. Ansonsten wird die Welt für die jungen und künftigen Generationen möglicherweise schnell zu einem Ort, der nicht mehr lebenswert ist. In diesem Kontext gewinnt die nachhaltige Geldanlage an Bedeutung, da sie eine Möglichkeit bietet, Kapital in Unternehmen und Projekte zu investieren, die sich für ökologische und soziale Ziele einsetzen.

Indem Anlegerinnen und Anleger ihr Geld nachhaltig anlegen, können sie gezielt Unternehmen unterstützen und fördern, denen verantwortungsbewusstes Handeln wichtig ist. Durch Investitionen in umweltfreundliche Technologien, erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft oder soziale Projekte können Anleger zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen und soziale Gerechtigkeit fördern. Damit es einfacher wird, wirklich nachhaltige Produkte zu erkennen, müssen Anbieter von Finanzprodukten wie ETFs oder Fonds gemäß Artikel 9 Informationen zur Nachhaltigkeit offenlegen.

Erfolgreicher ETF mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt

Eine Möglichkeit, nachhaltig zu investieren, ist der Environmental Impact 100 UCITS ETF (WKN: A3CN9S ) von Rize. Er gehört zu den am besten performenden Artikel 9-ETFs seit Jahresbeginn. Diese ETFs verfolgen ein rein nachhaltiges Anlageziel nach Artikel 9 der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) verfolgen. Für Rize-Co-Gründer Rahul Bhushan ist diese positive Entwicklung auf wesentliche regulatorische Schritte zurückführen, aber auch auf den Erfolg der im Fonds gelisteten Unternehmen, die mit ihrer Expertise an einer grünen Zukunft arbeiten – und dabei Profit erzielen.

Enthalten sind weltweit 100 Unternehmen, die mit ihren innovativen Lösungsansätzen dringliche Klima- und Umweltprobleme angehen. Der zugrundeliegende Index ist im Einklang mit den EU-Nachhaltigkeitszielen gestaltet. Berücksichtigt werden Unternehmen, die den Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel und dessen Eindämmung, die nachhaltige Nutzung und den Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, die Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme sowie die Förderung einer Kreislaufwirtschaft vorantreiben. Dazu gehören unter anderem das koreanische Unternehmen Ecopro, dessen Umweltgeschäftssegment Umweltmaterialien einschließlich Adsorptionsmittel und Katalysatoren, chemische Luftfilter und Geräte zur Reduzierung von Treibhausgasen anbietet, außerdem Kupferproduzent Aurubis AG und der französische Kabelhersteller Nexans. Im laufenden Jahr hat der ETF mit einem Plus von 15,07 Prozent bislang äußerst erfolgreich performt.