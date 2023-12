Jetzt via Rohöl-ETCs auf einen steigenden Ölpreis wetten?

Erstens: In den USA, Brasilien und Guayana sind derzeit hohe Förderzuwächse zu verzeichnen. Zweitens: Die anhaltende Schwächephase der chinesischen Wirtschaft und die sich eintrübende Perspektiven der US-Wirtschaft führen zu verstärkten Sorgen hinsichtlich der künftigen Ölnachfrage.

Was derzeit für eine technische Erholung spricht

Ob die negativen Nachrichten beim Ölpreis bereits vollständig eingepreist sind, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Was derzeit tendenziell ignoriert wird, sind die nach wie vor existierenden geopolitischen Risiken. Im Roten Meer werden von Huthi-Terroristen Tanker angegriffen und beim „Pulverfass Naher Osten“ kann sich die Lage ebenfalls relativ schnell eintrüben. Seit Kurzem scheint auch Venezuela dem Beispiel Russlands und Chinas zu folgen und bedroht sein Nachbarland Guayana, wo in der Vergangenheit große Ölvorkommen entdeckt wurden. Ob in einem solch toxischen politischen Umfeld die USA ihre Sanktionen gegen den venezolanischen Machthaber Maduro lockern werden, darf daher bezweifelt werden.

Rohöl als Investment

Aus charttechnischer Sicht gibt es derzeit Licht und Schatten zu vermelden. Während das vor wenigen Wochen erfolgte Unterschreiten der langfristigen 200-Tage-Linie als Verkaufssignal interpretiert wird, zeigt der Timingindikator Relative-Stärke-Index derzeit eine überverkaufte Lage an. Außerdem bewegt sich sowohl die US-Sorte WTI als auch die Nordseemarke Brent knapp oberhalb einer massiven Unterstützungszone. Sollte sie erfolgreich verteidigt werden, könnte es mit dem fossilen Energieträger relativ schnell wieder bergauf gehen. Damit dieses Szenario eintritt, darf es allerdings nicht zu einer tiefen Rezession kommen.

Fazit: Mit Blick auf Rohöl-ETCs hat Wisdom Tree zwei Papiere mit besonders hoher Marktkapitalisierung im Angebot – den WisdomTree Brent Crude Oil (WKN: A1N49M) und den WisdomTree WTI Crude Oil (WKN: A0KRKU). Ihre jährlichen Gebühren (TER) belaufen sich auf jeweils 0,49 Prozent p.a. Im Gegensatz zu Aktien-ETFs sollten Rohölspekulationen nicht als langfristiges Investment, sondern eher als kurzfristige Tradingchance begriffen werden. Weil beim Ölpreis in den vergangenen Jahren eine starke Achterbahnfahrt zu entsprechend hohen Volatilitäten geführt hat, sollte auf das Setzen von Stopp-Loss-Marken auf keinen Fall verzichtet werden. Diese sollten greifen, sobald die jeweilige Unterstützungszone signifikant verletzt wird.