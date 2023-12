Ölaktien-ETFs versus Rohöl-ETCs – was macht mehr Sinn?

Ölaktien oder ETCs: Direkt oder indirekt in Rohöl investieren

Nur zur Info: Die Internationale Energieagentur taxiert die weltweite Ölnachfrage für das Jahr 2023 auf ungefähr 102 Millionen Barrel pro Tag, was mehr als 16 Milliarden Liter entspricht. Bei einem unterstellten Ölpreis von 80 Dollar pro Barrel beläuft sich somit das Handelsvolumen auf über acht Milliarden Dollar pro Tag bzw. fast 3.000 Milliarden Dollar pro Jahr. Wie bei jedem Investment können sich auf den Ölpreis sowohl fundamentale als auch charttechnische Faktoren stark auswirken.

Da direkte Ölinvestments in der Regel über Futures auf die US-Sorte WTI oder die Nordseemarke Brent realisiert werden, sollten sich Privatanleger über die daraus resultierenden Besonderheiten und Risiken bewusst sein. Wussten Sie zum Beispiel, dass im April 2020 die US-Sorte WTI aufgrund des corona-bedingten Nachfrageeinbruchs in Kombination mit fehlenden Lagerkapazitäten erstmals in seiner Geschichte in den negativen Bereich abgerutscht war? Außerdem entsteht bei future-basierten Investments stets das Risiko, dass im Falle einer Contango-Terminkurve (längerlaufende Futures teurer als Kurzläufer) durch das notwendige Rollen der Kontrakte mehr oder weniger große Verluste vorprogrammiert sind.

Wichtig zu wissen: Der Kauf von Rohöl-ETCs ist aus folgenden Gründen als riskanter anzusehen als der Kauf eines Ölaktien-ETFs:

Kein Diversifikationseffekt

Doppeltes Kontrahentenrisiko (Emittent und Terminbörse)

Höhere Kursschwankungsintensität (Volatilität)

Höhere max. Drawdowns

Anleger, die dennoch via ETC ein Ölinvestment wagen möchten, bieten sich der WisdomTree WTI Crude Oil (WKN: A0KRKU) oder der WisdomTree Brent Crude Oil (WKN: A1N49M), die beide über einen hohen Marktwert und eine hohe Liquidität verfügen. Die Variante auf Brent-Rohöl kann mit Blick auf die Risikokennzahlen Volatilität und max. Drawdowns jedoch als weniger riskant eingestuft werden. Beide bewegen sich mit Blick auf die Gebühren mit 0,49 Prozent p.a. (TER) im Mittelfeld.