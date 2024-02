ETF mit Derivate-Strategie auf den S&P-500 – riskant oder interessant?

Derivate: Verlustbegrenzung durch Put-Optionen

Vor diesem Hintergrund könnten ETFs mit eingebauten Derivate-Strategien eine Alternative darstellen – natürlich nur, wenn die angepriesenen Strategien auch funktionieren. Ein interessantes Konzept bietet der hierzulande wenig bekannte ETF-Anbieter Global X an. Vor fast einem Jahr brachte das Unternehmen den Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (WKN: A3D4V7) auf den Markt und verspricht mit ihm das Abbilden einer interessanten Derivate-Strategie.

Durch den Einsatz von Put-Optionen sollen nämlich die potenziellen Verluste auf ungefähr fünf Prozent limitiert werden. „Bezahlt“ wird dieser Vorteil durch den Verzicht auf das bei herkömmlichen Aktien- oder Indexinvestments normalerweise übliche unbegrenzte Gewinnpotenzial. Diese sogenannte Buffer-Strategie begrenzt die Gewinnmöglichkeit auf 15 Prozent und wird quartalsweise zurückgesetzt. Laut Anbieter soll dies dazu führen, dass sich der ETF in den meisten Marktszenarien weniger volatil und mit Blick auf die Performance besser entwickelt als der S&P-500-Index. Lediglich im Falle einer starken US-Aktienmarkt-Rally wäre dies nicht der Fall. Und dies war genau in den vergangenen Monaten der Fall, schließlich hat sich der Blue-Chip-Index allein in den vergangenen drei Monaten um mehr als 13 Prozent verteuert.

Demnächst weist der ETF eine Historie von zwölf Monaten aus und man kann eine erste Bilanz ziehen. Derzeit bietet sich lediglich ein Perfomancevergleich (Stand: 7. Februar 2024) hinsichtlich der vergangenen drei bzw. sechs Monate an. Auf Dreimonatssicht entwickelte sich der Index um fast neun Prozentpunkte besser, während sich der Vorteil auf Sechsmonatssicht auf 1,3 Prozentpunkte reduziert hat.

Derivate-Strategie: Welche Risiken existieren bei diesem ETF?

Gemäß der Konstruktion bietet sich der Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF in erster Linie für vorsichtige Anleger an, die beim S&P-500 mit einer moderaten Aufwärtsbewegung rechnen und sich zugleich aber vor leichten Indexverlusten schützen möchten. Im Falle eines Crash würden beim ETF die Verluste etwas geringer als beim Index ausfallen. Apropos Crash, sollten die globalen Finanzsysteme (Banken, Terminbörsen usw.) nicht korrekt funktionieren, birgt der ETF auch ein systemisches Kontrahenten- bzw. Ausfallrisiko. Grund: Bedingt durch die synthetische Replikation und die Nutzung von Put-Optionen müssen die Finanzmärkte möglichst reibungslos funktionieren, damit der ETF-Anleger auch das bekommt, was der Emittent verspricht.