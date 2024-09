Bei der Künstlichen Intelligenz geht nichts ohne Erneuerbare Energie

KI befördert Erneuerbare Energie

Der Energiebedarf dürfte aufgrund neuer Rechenzentren deutlich zunehmen. „Dieser Bedarf lässt sich nur über Erneuerbare sinnvoll decken“, erklärt Markus Voigt, Geschäftsführer der Aream Gruppe. Wie die großen US-Techkonzerne würden immer mehr Unternehmen dazu übergehen, eigene Anlagen zur Produktion von Erneuerbarer Energie zu errichten und zu nutzen.

Vorübergehender Dämpfer bei Tech-Aktien

Mit Technologieaktien ging es Anfang August zwar kurzfristig abwärts, weil Zweifel bestehen, ob sich die riesigen Investitionen in Künstliche Intelligenz zeitnah rentieren werden. Zweifellos aber gehört der KI die Zukunft – da sind sich Experten einig. Ihre Nutzung lässt jedoch den Strombedarf immens wachsen und macht weitere Rechenzentren nötig. Nach Zahlen von Aream 8.000 gibt es derzeit weltweit, die meisten stehen in den USA, dahinter folgt Deutschland.

So viel Energie schluckt die Technik

Googeln ist längst so alltäglich, dass dieser Wort Einzug in den Duden erhielt. So benötigt eine Google-Anfrage laut Internationaler Energieagentur (IEA) 0,3 Wattstunden. Das noch nicht ganz so verbreitete, der aber deutlich aufwendigere KI-Chatbot ChatGPT verbraucht fast das Zehnfache: 2,9 Wattstunden. Bereits heute verbrauchen Konzerne wie Google oder Microsoft jährlich rund 24 Terawattstunden (TWh) und damit mehr als Länder wie Ghana mit rund 30 Millionen Einwohnern. Googles Stromverbrauch stieg vergangenes Jahr um 17 Prozent, der von Microsoft hat sich in weniger als vier Jahren verdoppelt.

Tipp: Schau dir gleich unsere Themenseite zu Erneuerbaren-Energie-ETFs an. Hier findest du weitere spannende Themen-ETFs.

„Dieser Trend wird sich fortsetzen“, erklärt Voigt. „Daher investieren die großen Konzerne Hunderte von Milliarden in neue Rechenzentren.“ Laut IEA wird der jährliche Stromverbrauch der Rechenzentren weltweit bis 2026 von rund 460 auf 1.050 TWh steigen. Die Technologiebranche steht damit vor dem Problem, dass sie immer mehr Strom braucht, dieser Strom die Klimabilanzen der Unternehmen aber nicht noch stärker belasten soll. Schließlich emittiert Google heute fast 50 Prozent mehr CO 2 als vor fünf Jahren.

Die großen Unternehmen wollen das Energie-Problem selbst lösen