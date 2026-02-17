ETF-Sparpläne auf dem Vormarsch: Warum immer mehr Privatanleger aufspringen

ETF-Sparpläne wachsen rasant in Europa. Es gibt gute Gründe: Niedrige Einstiegshürden, digitale Angebote und neue Anlegergruppen treiben den Trend.

ETF-Sparpläne haben sich in Europa vom Nischenprodukt zum festen Bestandteil des privaten Vermögensaufbaus entwickelt. Und es gibt gute Gründe für regelmäßiges Sparen. „Entscheidend für den Anlageerfolg ist nicht der Einstiegszeitpunkt, sondern Zeit im Markt, breite Streuung und die regelmäßige Anlage. Kurzfristige Schwankungen treten bei langfristiger Anlage in den Hintergrund. Bei Beachtung dieser Grundregeln können gute Erträge erzielt werden“, sagt Henriette Peucker, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.

Kein Wunder also, dass der ETF-Sparplan bei Privatanlegern hoch im Kurs stehen. Die aktuellen Zahlen unserer ETF-Sparplan-Studie 2026 zeigen, wie stark dieser Wandel inzwischen ist: Im Jahr 2025 wurden in Kontinentaleuropa 15,1 Millionen ETF-Sparpläne pro Monat ausgeführt – ein Plus von 39,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wächst der Markt deutlich schneller als viele andere Anlageformen und bestätigt, dass regelmäßiges Investieren für immer mehr Menschen zur Selbstverständlichkeit wird.

ETF-Sparpläne: Niedrige Einstiegshürden öffnen den Kapitalmarkt

Ein zentraler Grund für die wachsende Beliebtheit von ETF-Sparplänen liegt in ihrer Zugänglichkeit. Investieren funktioniert heute auch mit kleinen Beträgen. Die durchschnittliche monatliche Sparrate lag 2025 bei 125,30 Euro und ist damit weiter gesunken. Das zeigt: Vermögensaufbau hängt immer weniger vom verfügbaren Startkapital ab, sondern davon, regelmäßig zu investieren.