Welt-ETF: Vanguard senkt die Gebühren seines Bestseller-ETF deutlich

Ein beliebter Welt-ETF wird noch attraktiver

Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF gehört seit Jahren zu den Standardbausteinen vieler ETF-Portfolios. Mit tausenden großen und mittelgroßen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern bietet der Fonds eine breite globale Streuung in nur einem ETF. Damit ist der ETF wesentlich breiter als der bekannte MSCI World, der zuletzt immer wieder in Kritik geriet. Vergiss den MSCI World? Warum Finanztip jetzt einen anderen Welt-ETF empfiehlt.

Sogenannte „All-in-One-ETF-Lösungen“ – also alles in einem Produkt – liegen im Trend: Allein im laufenden Jahr verzeichnete der Fonds Nettomittelzuflüsse von mehr als 16 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete Vermögen liegt inzwischen bei knapp 75 Milliarden US-Dollar. Damit handelt es sich nach Angaben von Vanguard um den derzeit am schnellsten wachsenden globalen ETF für europäische Anleger.

Tipp: Welcher Index passt zu dir? MSCI World vs. FTSE All-World.

Dass der ETF nun noch günstiger wird, sieht Vanguard als konsequente Fortsetzung seiner Unternehmensphilosophie. „Das Investieren über einen global diversifizierten, kostengünstigen und hochliquiden ETF ist jetzt noch attraktiver geworden“, sagt Jon Cleborne, Europa-Leiter bei Vanguard. Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ermögliche Anlegern einen einfachen Zugang zum Wachstumspotenzial von rund 4.000 Unternehmen weltweit. „Diese Gebührensenkung spiegelt Vanguards langjähriges Engagement wider, Skaleneffekte an unsere Anleger weiterzugeben, die Kosten zu senken und unseren Investoren so bessere Anlageergebnisse zu ermöglichen“, so Cleborne.

Der eigentliche Auslöser: massiver Preisdruck der Konkurrenz

Die Gebührensenkung ist vor allem eine Reaktion auf einen intensiven Preiskampf im Welt-ETF-Segment. Wie zuletzt auch bei DWS-Tochter Xtrackers gesehen: Zum 1. Juni 2026 senkte die DWS die TER ihres Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF (WKN: DBX0YG) von 0,12 auf 0,07 Prozent – und wurde damit zum günstigsten Anbieter im Segment. Auch der iShares FTSE All World UCITS ETF (WKN: A423D7) von Blackrock notiert für seine akkumulierende Anteilsklasse bei 0,12 Prozent TER.

Das bedeutet: Selbst mit der neuen TER von 0,14 Prozent bleibt der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF teurer als beide genannten Konkurrenzprodukte. Die Gebührensenkung verkleinert den Abstand deutlich, macht Vanguard aber nicht zum günstigsten Anbieter im Segment.

Der Preiskampf unter den ETF-Anbietern geht weiter

Die aktuelle Gebührensenkung ist kein Einzelfall. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat Vanguard die Kosten zahlreicher Fonds reduziert. Nach Angaben des Unternehmens summieren sich die dadurch erzielten Einsparungen für Anleger inzwischen auf mehr als 80 Millionen US-Dollar. Zudem hat Vanguard nach eigenen Angaben in den vergangenen zehn Jahren die Gebühren für seine europäischen Investmentfonds und ETFs mehr als 80-mal gesenkt.

Vanguard ist bekannt dafür, sich auf „Brot-und-Butter-ETFs“ – also ETFs auf wichtige Anlageregionen – zu konzentrieren. ETF-Puristen schätzen an diesem Ansatz die daraus resultierenden Kostenvorteile. Das deckt sich mit den aktuellen Zahlen: Nach der jüngsten Anpassung liegt die vermögensgewichtete durchschnittliche Gesamtkostenquote über alle europäischen Aktien- und Anleihen-ETFs von Vanguard bei 0,11 Prozent. Nach Unternehmensangaben verfügt Vanguard damit über das kostengünstigste UCITS-ETF-Angebot auf vermögensgewichteter Basis in Europa.

Wichtig zur Einordnung: Diese Kennzahl bezieht sich auf die gesamte Produktpalette von Vanguard über alle Anlageklassen hinweg – nicht speziell auf den FTSE All-World UCITS ETF im direkten Vergleich zur Konkurrenz. Wer gezielt nach dem günstigsten FTSE-All-World-ETF sucht, findet ihn derzeit bei DWS. Du siehst jedoch: Konkurrenz drückt die Preise.

Warum jede Gebührensenkung zählt

Eine Reduzierung der laufenden Kosten um lediglich 0,05 Prozentpunkte mag auf den ersten Blick gering erscheinen. Für langfristige Anleger kann sie jedoch einen spürbaren Unterschied machen. Schließlich werden die Gebühren Jahr für Jahr vom Fondsvermögen abgezogen und schmälern damit den Zinseszinseffekt.

Gerade wer über Jahrzehnte regelmäßig in einen Welt-ETF investiert, profitiert von jeder Kostensenkung. Das eingesparte Geld bleibt investiert und kann langfristig zusätzliche Rendite erwirtschaften.

Zugleich zeigt der Schritt, wie intensiv der Wettbewerb unter den großen ETF-Anbietern inzwischen geworden ist. Anbieter wie Vanguard, iShares, DWS oder SPDR konkurrieren zunehmend über die Gebühren ihrer Kernprodukte. Von diesem Preiskampf profitieren vor allem die Anleger. Dabei solltest du dich nicht von den Index-Bezeichnungen irritieren lassen. Der FTSE All-World entspräche in MSCI-Logik dem MSCI ACWI. Die Unterschiede sind zu vernachlässigen.

Was ändert sich für bestehende Anleger und Sparplan-Investoren?

Für Anleger, die bereits über einen Sparplan in den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF investieren, ändert sich an der Handhabung nichts: Ein Eingriff ist nicht erforderlich. Die niedrigere Kostenquote wirkt sich ab dem 28. Juli 2026 automatisch auf die künftige Wertentwicklung aus – deine Sparpläne laufen unverändert weiter, lediglich die laufenden Kosten fallen künftig geringer aus.

Einordnung: Ein Pluspunkt für langfristige ETF-Anleger – mit Einschränkung

Für viele Privatanleger zählt der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF zu den beliebtesten Lösungen für den langfristigen Vermögensaufbau. Mit einem einzigen ETF lässt sich nahezu der gesamte globale Aktienmarkt abdecken. Die jetzt angekündigte Gebührensenkung macht dieses Konzept attraktiver – auch wenn Vanguard damit die günstigste Adresse im Segment nicht zurückerobert.

Tipp: Hier findest du unsere ETF-Empfehlungen für den globalen Aktienmarkt.

Natürlich sollte die Wahl eines ETF nicht allein von wenigen Basispunkten Kostenunterschied abhängen. Auch Faktoren wie Indexkonzept, Tracking-Differenz, Fondsvolumen und Handelbarkeit spielen eine wichtige Rolle. Sind zwei Produkte jedoch vergleichbar, sprechen niedrigere laufende Kosten klar für den günstigeren ETF, beachte jedoch mögliche steuerliche Effekte durch einen Wechsel. Nutze dazu gleich den ETF-Vergleich.

Portfolio regelmäßig überprüfen Auch mit einem weltweit diversifizierten ETF solltest du dein Depot regelmäßig überprüfen, zumal deine Finanzen insgesamt sicherlich noch etwas komplexer sind. Mit dem extraETF Portfolio Tracker behältst du deine ETF-Anlagen im Blick, analysierst die regionale und sektorale Verteilung deines Portfolios und erkennst mögliche Klumpenrisiken frühzeitig. So stellst du sicher, dass dein Weltportfolio auch langfristig zu deiner Anlagestrategie passt.