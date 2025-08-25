USA vs. Europa: ETF-Favoritenwechsel an der Börse? So investierst du clever

Oder doch ein Favoritenwechsel?

Wieder andere Experten sehen bereits einen Favoritenwechsel von Europa in Richtung USA. Der US-Aktienmarkt ist bereit für die nächste Rekordjagd. Das glaubt zumindest Kay-Peter Tönnes, Gründer und Geschäftsführer von Antecedo Asset Management, der jedoch moniert, dass dies auf Kosten der heimischen Währung gehe. Zu dieser Ansicht kommt der Anlagestratege nach der Einigung im Zollstreit, aber auch mit Blick auf die wachsende Einflussnahme der Trump-Regierung auf die Notenbank. Das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) haben die Amerikaner klar für sich entschieden.

„Trump hat vermutlich mehr erreicht, als er ursprünglich beabsichtigt hatte. Und die EU hat nicht mehr bekommen als die Aussicht, dass es nicht noch schlimmer kommt.“ Dabei wäre die EU-Kommission durchaus auf einen ökonomischen Schlagabtausch vorbereitet gewesen, glaubt der Vermögensverwalter. „Doch das Risiko, dass Donald Trump die Auseinandersetzung auf nicht-wirtschaftliche Bereiche wie die Nato-Mitgliedschaft der USA ausweitet, war letztlich zu groß.“ Mehr dazu haben wir im Artikel „US-Aktien vor der Rekordjagd – warum Europa jetzt ins Hintertreffen gerät“ beleuchtet.

Wie kannst du dich positionieren?

Ob Europa oder die USA in den kommenden Monaten die Nase vorne haben wird, ist unklar. Wenn du weltweit anlegen möchtest und angesichts dessen keine übermäßig große Ländergewichtungen eingehen möchtest, bietet sich der gleichgewichtete Ansatz an. Das löst etwa der VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF (WKN: A12HWR) ein.

Der ETF investiert gleichgewichtet in die 250 größten Unternehmen weltweit, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. Anleger sollten jedoch beachten, dass der ETF trotz breiter globaler Streuung marktbedingten Schwankungen unterliegt. Auf diese Weise sinkt der USA-Anteil auf weniger als 38 Prozent. Zum Vergleich: In konventionellen MSCI-World-ETFs beträgt das US-Gewicht mehr als 71 Prozent.

„Bei den üblichen weltweit investierenden Aktienindizes hat heute eine kleine Anzahl von US-Unternehmen aufgrund ihrer enormen Marktkapitalisierung einen sehr dominierenden Einfluss auf die Performance der jeweiligen ETFs“, sagt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer bei Vaneck Europa. „Das bedeutet, dass diese Indizes ihren Zweck, nämlich die Wertentwicklung des breiten Markts abzubilden, nicht mehr erfüllen.“