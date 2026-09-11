Mit 62 und 420.000 Euro Depot: Warum eine einzige Aktie plötzlich zum Risiko werden kann

Ein Depot, das auf laufende Erträge ausgelegt ist

Ein Blick in das Portfolio zeigt sofort die Strategie dahinter. Den größten Teil des Vermögens investiert Frank in ausschüttende Dividenden-ETFs und etablierte Dividendenaktien. Zu den größten Positionen gehören unter anderem:

Allianz

VanEck Developed Markets Dividend Leaders ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF

iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF

Shares STOXX Europe Select Dividend 30 ETF

Ergänzt wird das Depot durch Gold, einen Geldmarkt-ETF, einen Laufzeiten-ETF für Unternehmensanleihen sowie einige Einzelaktien wie Deutsche Telekom, RTL, TUI und Zalando.

Auf den ersten Blick wirkt das Depot hervorragend diversifiziert. Tatsächlich steckt dahinter jedoch ein gemeinsames Thema: Fast alle großen Positionen setzen auf Dividenden. Dadurch überschneiden sich viele der enthaltenen Unternehmen. Titel wie Allianz, Deutsche Telekom, Johnson & Johnson oder Chevron finden sich durch die Dividenden-ETFs häufig mehrfach im Depot wieder.

Der größte Gewinner wird zum größten Klumpenrisiko

Besonders interessant ist Franks größte Einzelposition: die Allianz. Aus einem ursprünglichen Investment von knapp 48.000 Euro sind inzwischen fast 80.000 Euro geworden. Die Position liegt heute bei rund 19 Prozent des gesamten Depots. Das ist zunächst einmal eine Erfolgsgeschichte. Die Allianz hat über viele Jahre solide Gewinne erwirtschaftet, ihre Dividende kontinuierlich erhöht und den Aktienkurs deutlich gesteigert. Doch genau darin liegt die Herausforderung.

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Wenn fast jeder fünfte Euro des gesamten Vermögens in einem einzigen Unternehmen steckt, entsteht ein Klumpenrisiko. Selbst ein hervorragendes Unternehmen bleibt ein Einzelwert, dessen Entwicklung niemand sicher vorhersagen kann. Gerade Anleger, die kurz vor dem Ruhestand stehen, sollten sich deshalb die Frage stellen, ob sie einen Teil ihrer Gewinne sichern und breiter investieren möchten.

Muss Frank seine Allianz-Aktien verkaufen?

Die Antwort lautet: nicht unbedingt. Niemand muss eine erfolgreiche Position vollständig auflösen. Vielmehr kann eine schrittweise Reduzierung sinnvoll sein. Würde Frank den Anteil der Allianz beispielsweise auf etwa zehn bis zwölf Prozent des Depots senken, ließe sich das Risiko deutlich reduzieren, ohne auf einen wesentlichen Teil der Dividendenerträge verzichten zu müssen. Das frei werdende Kapital könnte anschließend in weltweit gestreute Aktien-ETFs oder Qualitätsstrategien investiert werden. So bleibt das Depot auf laufende Erträge ausgerichtet, gewinnt aber gleichzeitig an Stabilität.

Dividenden sind nicht alles

Ein weiterer interessanter Punkt zeigt sich beim Blick auf die regionale Verteilung. Durch die starke Gewichtung europäischer Dividendenstrategien und deutscher Einzelaktien ist Europa im Depot deutlich stärker vertreten als in einem klassischen Weltportfolio. Gleichzeitig spielen wachstumsstarke Technologieunternehmen nur eine untergeordnete Rolle. Das ist keineswegs falsch. Schließlich verfolgt Frank nicht das Ziel, den Markt zu schlagen, sondern ein möglichst verlässliches Einkommen zu erzielen. Dennoch lohnt sich die Frage, ob ein etwas höherer Anteil an globalen Wachstumsunternehmen langfristig zusätzliche Chancen eröffnen könnte.

Ein gelungenes Depot mit wenigen Stellschrauben

Insgesamt zeigt Franks Depot, wie erfolgreich langfristiges Investieren sein kann. Aus einer ersten Telekom-Aktie ist über viele Jahre ein Vermögen von rund 420.000 Euro entstanden. Besonders überzeugend sind die klare Strategie, die hohe Sparquote und die konsequente Ausrichtung auf regelmäßige Ausschüttungen. Gleichzeitig macht das Portfolio deutlich, dass selbst erfolgreiche Anleger ihre Gewichtungen regelmäßig überprüfen sollten. Denn oft entstehen Klumpenrisiken nicht durch neue Käufe, sondern weil einzelne Positionen über viele Jahre besonders gut laufen. Genau diese Balance zwischen Durchhalten und gelegentlichem Nachjustieren macht langfristig häufig den Unterschied.

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