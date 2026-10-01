Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Oktober 2026

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Oktober 2026 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Anleihen sind zurück im Fokus, weil die Zinsen wieder steigen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 10. September 2026 ihre drei Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte angehoben und begründet das mit dem anhaltenden Inflationsdruck durch den Konflikt im Nahen Osten. Die Inflation dürfte nach Einschätzung der Notenbank für längere Zeit deutlich über dem Zielwert bleiben. Seit dem 16. September liegt der Einlagensatz damit bei 2,50 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,65 Prozent. Nach der Erhöhung im Juni und einer Pause im Juli ist es bereits der zweite Zinsschritt nach oben in diesem Jahr. Die EZB-Volkswirte erwarten für 2026 eine durchschnittliche Inflationsrate von 3,0 Prozent. Auf einen bestimmten Zinspfad will sich der EZB-Rat nicht festlegen, die nächsten Schritte hängen von der Datenlage ab. Für Anleihe-Anleger ist das eine zweischneidige Lage: Neue Papiere bieten höhere Kupons, bestehende Anleihen mit langer Laufzeit verlieren bei steigenden Zinsen aber spürbar an Wert. Hier kommen kurz laufende Unternehmensanleihen ins Spiel. Sie reagieren wegen ihrer geringen Duration weniger stark auf Zinsänderungen und bieten gleichzeitig einen Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen. Mit einem ETF können Anleger breit gestreut in dieses Segment investieren, ohne einzelne Emittenten auswählen zu müssen.

Der ETF des Monats im Oktober 2026

Da wir unseren Fokus diesmal auf Unternehmensanleihen mit geringer Zinssensitivität im steigenden Zinsumfeld legen, sehen wir den PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF (WKN: A118V8) als „ETF des Monats“. Anders als die meisten ETFs bildet er keinen Index ab, sondern wird aktiv gemanagt. Laut PIMCO strebt der Fonds eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Dafür investiert er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Die effektive Duration lag Ende August 2026 bei 3,6 Jahren, die geschätzte Rendite bis Fälligkeit vor Kosten bei 4,42 Prozent. Größter Sektor sind Banken mit knapp 30 Prozent des Fondsvermögens, gefolgt von Stromversorgern und Immobilien. Als Vergleichsmaßstab zieht PIMCO einen Index auf Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren heran. Das Portfolio managen Andreas Berndt, Nidhi Nakra und Regina Borromeo. Der ETF schüttet vierteljährlich aus, die Gesamtkostenquote beträgt 0,25 Prozent pro Jahr. Nach der EU-Offenlegungsverordnung SFDR ist er als Artikel-8-Fonds eingestuft. Anleger erhalten damit einen aktiv gesteuerten Zugang zu Euro-Unternehmensanleihen mit begrenztem Zinsänderungsrisiko.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETF über die Börse Düsseldorf im Oktober 2026 also mit einem vergünstigten Spread handeln.

Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu noch engeren Geld- und Briefkursen gehandelt. Ziel ist es, den geringsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen anbieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%, was in Verbindung mit dem niedrigen Spread und abhängig von der Ordergröße zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis für das einzelne Geschäft führen kann als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Maßgeblich für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Bank bzw. des Brokers.

Die Gesamtkostenquote des ausschüttenden ETFs liegt bei 0,25 Prozent pro Jahr. Mehr zur Geschichte der ETFs erfährst du hier.