Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im August 2026

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für August 2026 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Der weltweite Tourismussektor hat sich zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte entwickelt und rückt damit auch für Anleger immer stärker in den Fokus. Trotz Inflation, geopolitischer Spannungen und gestiegener Reisekosten meldete die Welttourismusorganisation (UN Tourism) für 2025 ein Rekordjahr: 1,52 Milliarden internationale Touristenankünfte, ein Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie internationale Tourismuseinnahmen von rund 1,9 Billionen US-Dollar. Besonders dynamisch entwickelten sich Regionen wie Afrika und Asien, während Europa als größte Zielregion ebenfalls weiter zulegte. Von diesem Aufschwung profitieren nicht nur einzelne Reiseveranstalter oder Fluggesellschaften, sondern die gesamte Wertschöpfungskette der Reisebranche – von Airlines über Hotelketten bis hin zu Kreuzfahrtanbietern und Buchungsplattformen. Anleger können an diesem langfristigen Trend teilhaben, ohne auf einzelne Aktien setzen zu müssen. Themen-ETFs auf die globale Reise- und Tourismusbranche bieten hierfür einen breit diversifizierten und einfachen Zugang.

Der ETF des Monats im August 2026

Da wir unseren Fokus diesmal auf die Chancen der globalen Reisebranche legen, sehen wir den HANetf US Global Investors Travel UCITS ETF (WKN: A3CPGE) als „ETF des Monats“. Der ETF bildet mit physischer Replikation den Solactive Travel Index ab. Er investiert weltweit in rund 50 Unternehmen entlang der touristischen Wertschöpfungskette – von Fluggesellschaften wie Delta Air Lines und United Airlines über Hotelketten wie InterContinental Hotels Group und Marriott International bis hin zu Kreuzfahrtanbietern wie Norwegian Cruise Line und Buchungsplattformen wie Airbnb und Expedia. Die zehn größten Positionen vereinen rund 46 Prozent des Fondsvermögens. Anleger erhalten damit einen breit diversifizierten Zugang zu einem Sektor, dessen Wachstum eng an die weltweite Erholung und Digitalisierung des Reiseverhaltens gekoppelt ist.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETF über die Börse Düsseldorf im August 2026 also mit einem vergünstigten Spread handeln.

Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu noch engeren Geld- und Briefkursen gehandelt. Ziel ist es, den geringsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen anbieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%, was in Verbindung mit dem niedrigen Spread und abhängig von der Ordergröße zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis für das einzelne Geschäft führen kann als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Maßgeblich für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Bank bzw. des Brokers.

Die Gesamtkostenquote des thesaurierenden ETFs liegt bei 0,69 Prozent pro Jahr. Mehr zur Geschichte der ETFs erfährst du hier.