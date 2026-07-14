Neue Weltordnung? Diese drei Investment-Lehren sollten Anleger jetzt kennen

1. Sichere Häfen sind nicht mehr so ein sicheres Investment wie früher

In früheren Krisen galten Staatsanleihen oder der US-Dollar als verlässliche Schutzmechanismen. Diesmal zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Nach Einschätzung von Mortier haben „bestimmte Vermögenswerte, die als sichere Häfen gelten, ihre Rolle nicht erfüllt“. Dagegen konnten sich hochwertige Unternehmensanleihen und international aufgestellte Qualitätsunternehmen deutlich besser behaupten.

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Als Ursache nennt er vor allem die zunehmende Verschuldung vieler Staaten. Anleger würden zunehmend erkennen, dass „die Fähigkeit der Regierungen, Schocks abzufedern, ohne ihre Bonität weiter zu beeinträchtigen, abnimmt“. Gleichzeitig steige das Angebot an US-Dollar, während die Nachfrage nicht im gleichen Tempo wachse – ein Umfeld, das den Greenback langfristig belasten könnte.

Für Privatanleger bedeutet das vor allem eines: Nicht blind auf vermeintliche Sicherheitsbausteine verlassen, sondern das gesamte Portfolio regelmäßig überprüfen. Der extraETF Portfolio Tracker hilft dir dabei, die tatsächliche Vermögensaufteilung über Depots und Konten hinweg im Blick zu behalten und Klumpenrisiken frühzeitig zu erkennen.

2. Sachwerte gewinnen an Bedeutung

Wenn Währungen an Kaufkraft verlieren und Staaten ihre Schulden weiter erhöhen, rücken reale Vermögenswerte stärker in den Fokus. Mortier bringt es auf den Punkt: „Aktien sind wieder einmal der Sachwert par excellence.“ Im Gegensatz zu Staatsanleihen lasse sich ihre Anzahl nicht beliebig ausweiten.

Auch Gold bewertet der Amundi-CIO neu. Für ihn ist das Edelmetall längst mehr als ein Rohstoff. Vielmehr sei „Gold eine alternative Währung, die als solche gehandelt wird“. Gerade in Zeiten steigender Staatsverschuldung könne das seine Rolle im Portfolio stärken. Experten sehen Gold in Zukunft sogar mehr als doppelt so hoch als heute.

Wie hoch der Anteil von Aktien, Gold oder anderen Anlageklassen tatsächlich ist, wissen viele Anleger allerdings gar nicht genau. Der extraETF Portfolio Tracker berechnet dir die Asset-Allokation automatisch und zeigt dir auf einen Blick, wie ausgewogen dein Depot tatsächlich aufgestellt ist.

3. Diversifikation wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor

Die Gewinner von heute müssen nicht die Gewinner von morgen sein. Gerade Künstliche Intelligenz, Quantencomputing oder neue Energietechnologien könnten bestehende Marktführer schneller verdrängen als viele Anleger erwarten.

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Mortier warnt deshalb davor, ausschließlich auf die aktuellen Börsenlieblinge zu setzen. Sein Rat lautet klar: „Diversifizieren Sie daher. Nach geografischen Regionen, nach Sektoren, nach Unternehmensgröße, nach Währungen.“

Wer sein Depot breit aufstellt, reduziert nicht nur Risiken, sondern erhöht auch die Chance, an den Wachstumsmärkten der Zukunft beteiligt zu sein. Dabei kann ein Portfolio-Überblick entscheidend sein: Der extraETF Portfolio Tracker analysiert die regionale Verteilung, Branchengewichtungen sowie Einzelpositionen und macht sichtbar, wo möglicherweise ungewollte Konzentrationen entstanden sind.

Mortier blickt dabei bewusst über den heutigen Markt hinaus. Die Vereinigten Staaten blieben zwar ein wichtiger Akteur, doch „die Gewinner der Welt von 2030 werden sicherlich nicht diejenigen sein, die wir 2026 bejubeln, und könnten genauso gut in Europa, China oder Indien auftauchen“.

Fazit: Keine Hektik, sondern Kontrolle

Die Börsenwelt verändert sich. Klassische sichere Häfen verlieren an Bedeutung, Sachwerte gewinnen an Attraktivität und eine breite Diversifikation wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

Für Privatanleger heißt das jedoch nicht, hektisch das Depot umzubauen. Viel wichtiger ist es, die eigene Vermögensstruktur regelmäßig zu analysieren und Anlageentscheidungen auf Basis einer transparenten Portfolioübersicht zu treffen. Genau dabei unterstützt der extraETF Portfolio Tracker: Er zeigt auf einen Blick, wie das Depot tatsächlich zusammengesetzt ist, deckt Klumpenrisiken auf und erleichtert es, die persönliche Anlagestrategie an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen.