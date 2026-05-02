Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Mai 2026

Der ETP des Monats im Mai 2026

Da wir diesmal unseren Fokus auf alternative Wertspeicher und digitale Assets legen, sehen wir im Mai 2026 den 21Shares Bitcoin Gold ETP (WKN: A3GYXW) als „ETP des Monats“. Dieses Produkt ermöglicht es Anlegern, unkompliziert an der Wertentwicklung von Bitcoin und Gold zu partizipieren. Im Vergleich zum direkten Kauf von Kryptowährungen entfällt zudem die Notwendigkeit, sich um Wallets oder die sichere Verwahrung zu kümmern. Gerade für Anleger, die Bitcoin als Beimischung im Portfolio sehen und gleichzeitig von der stabilisierenden Rolle klassischer Sachwerte wie Gold überzeugt sind, kann ein solches Produkt eine interessante Option darstellen. Zumal Gold derzeit das Fundament dieses Produkts darstellt.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETF über die Börse Düsseldorf im Mai 2026 also mit einem vergünstigten Spread handeln.

Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu noch engeren Geld- und Briefkursen gehandelt. Ziel ist es, den geringsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen anbieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%, was in Verbindung mit dem niedrigen Spread und abhängig von der Ordergröße zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis für das einzelne Geschäft führen kann als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Maßgeblich für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Bank bzw. des Brokers.

Die Gesamtkostenquote des ETPs liegt bei 0,65 Prozent pro Jahr. Mehr zur Geschichte der ETFs erfährst du hier.