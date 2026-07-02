Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Juli 2026

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Juli 2026 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Künstliche Intelligenz, digitale Vermögenswerte und die zunehmende Tokenisierung von Finanz- und Realwerten rücken die Blockchain-Technologie immer stärker in den Fokus von Unternehmen und Investoren. Während Kryptowährungen wie der Bitcoin häufig im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen, profitieren vor allem Unternehmen, die die zugrunde liegende Infrastruktur entwickeln oder Blockchain-Lösungen in ihren Geschäftsmodellen einsetzen. Die Technologie findet mittlerweile Anwendung in Bereichen wie Zahlungsverkehr, Finanzdienstleistungen, Lieferketten, Cybersicherheit oder Cloud-Computing. Anleger können an diesem langfristigen Trend partizipieren, ohne direkt in einzelne Kryptowährungen investieren zu müssen. Themen-ETFs auf Blockchain-Unternehmen bieten hierfür einen breit diversifizierten und einfachen Zugang.

Der ETF des Monats im Juli 2026

Da wir unseren Fokus diesmal auf die Chancen der Blockchain-Technologie legen, sehen wir im Juli 2026 den Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (WKN: A2PA3S) als „ETF des Monats“. Der ETF bildet mit physischer Replikation den CoinShares Global Blockchain Index ab. Er investiert weltweit in Unternehmen, die entlang der Blockchain-Wertschöpfungskette tätig sind – von Krypto-Mining und Handelsplattformen über Zahlungsdienstleister bis hin zu Software- und Technologieunternehmen, die Blockchain-Lösungen entwickeln oder einsetzen. Anleger erhalten damit einen breit diversifizierten Zugang zu einem Zukunftsthema, dessen Bedeutung mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft weiter wachsen dürfte.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETF über die Börse Düsseldorf im Juli 2026 also mit einem vergünstigten Spread handeln.

Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu noch engeren Geld- und Briefkursen gehandelt. Ziel ist es, den geringsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen anbieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%, was in Verbindung mit dem niedrigen Spread und abhängig von der Ordergröße zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis für das einzelne Geschäft führen kann als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Maßgeblich für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Bank bzw. des Brokers.

Die Gesamtkostenquote des thesaurierenden ETFs liegt bei 0,65 Prozent pro Jahr. Mehr zur Geschichte der ETFs erfährst du hier.