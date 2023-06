Gerd Kommer bringt seinen eigenen Welt-ETF mit Multifactor-Ansatz raus

Einzigartige Ländergewichtung im Gerd Kommer Welt-ETF

Welt-ETFs gibt es viele, doch der Gerd Kommer Welt-ETF ist buchstäblich einzigartig – zumindest in der DACH-Region. Denn bei der Ländergewichtung setzt das Portfolio auf einen innovativen Ansatz. Anstatt die einzelnen Regionen ausschließlich nach Marktkapitalisierung zu gewichten, spielt die Wirtschaftskraft der einzelnen Länder ebenfalls eine Rolle. Deshalb wird die Gewichtung eines jeden Landes im Gerd-Kommer-Index zur Hälfte von der Marktkapitalisierung bestimmt und zur anderen Hälfte von seiner Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Auf diese Weise unterscheidet der Gerd Kommer ETF auch innerhalb der großen Weltregionen und den globalen Schwellenländern. Das reduziert das Klumpenrisiko im ersten Schritt.

Im zweiten Schritt geht es mit der Diversifikation auf Einzeltitel-Ebene weiter. So sind kleine (Small Caps), mittlere und große Unternehmen (Mid- und Large Caps) vertreten. Auch in diesem Punkt unterscheidet sich der Gerd Kommer Welt-ETF von gängigen Indizes wie dem MSCI World, MSCI ACWI und dem FTSE All-Word. Bei letztgenannten spielen kleine Unternehmen keine Rolle. Somit ist Gerd Kommers Welt-ETF nicht nur ein All-Market Portfolio, das auch Schwellenländer berücksichtigt, sondern auch ein All-Cap-ETF. Unternehmen jeder Größe – mit Ausnahme von illiquiden Micro-Caps – sind vertreten. Der zugrunde liegende Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index enthält etwa 5.000 Einzelwerte. Die Einzelpositionen dürfen am Anpassungstag nicht mehr als ein Prozent am Fondsvermögen ausmachen. Durch optimiertes Sampling reduziert sich die Anzahl der Aktien von 5.000 auf 2.000. In diese investiert der Gerd Kommer Welt ETF schlussendlich.