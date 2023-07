Dieser neue nachhaltige aktive ETF setzt auf das Shiller-KGV

Sektorauswahl auf Basis des Shiller-KGV

Wie sein im Januar aufgelegtes nicht ESG-konformes Pendant, der Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector UCITS ETF, zielt auch der neue Fonds darauf ab, die globalen Aktienmärkte durch eine Auswahl von Aktien aus den Industrieländern, die aus dem Universum des MSCI World Index stammen, zu übertreffen. In erster Linie handelt es sich dabei um große und mittelgroße Unternehmen, die Bestandteile des Shiller Barclays CAPE Global Sector Net TR Index sind. Dieser Index wurde auf Basis des von Professor Robert Shiller entwickelten zyklisch bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (CAPE-Ratio, auf Deutsch auch „Shiller-KGV“) konstruiert. Die Gesamtkostenquote (TER) des thesaurierenden ETFs beträgt 0,75 Prozent.

Um ESG-Filterstufe ergänzt

Darüber hinaus beinhaltet die jetzt umgesetzte Strategie eine ESG-Filterstufe. Diese umfasst eine Kombination aus der Auswahl von Unternehmen mit dem Best-In-Class ESG-Rating und dem gleichzeitigen Ausschluss von Firmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen oder in kontroversen Sektoren, wie der Waffen-, Tabak- oder Kohleindustrie tätig sind.

Tipp: Erfahre mehr über das Investieren in Smart Beta ETFs. Schau dir gleich sämtliche Value-ETFs an.

Ossiam habe bereits Erfolge bei der Kombination der Ossiam Shiller Barclays CAPE Sector Value-Strategie mit einem ESG-Filter erzielt, wie sich am Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF ablesen lässt. Der Fonds, der am 5. April sein fünfjähriges Bestehen feierte, verfügt per Ende Mai 2023 über ein verwaltetes Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar. In der gesamten Ossiam Shiller Barclays-Produktpalette waren zum selben Zeitpunkt 4,6 Milliarden US-Dollar in US-amerikanischen, europäischen und sonstigen weltweiten Aktien angelegt.

„Mit der Auflage einer ESG-Version des globalen Aktienfonds wollen wir Anlegern mit einem verantwortungsvollen Anlagemandat die bewährten Vorteile der Shiller-Strategie bieten. Der Fonds kombiniert deshalb eine Investment-Roadmap zur dynamischen Auswahl attraktiver Sektoren mit einem ESG-Filter, der es ermöglicht, in Unternehmen mit dem jeweils höchsten Nachhaltigkeitsprofil zu investieren“, sagt Bruno Poulin, Geschäftsführer von Ossiam.