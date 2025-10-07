Deutsche verfehlen ihre Sparziele: So geht wirksames Sparen

Du solltest deine Sparpotenziale ausschöpfen – richtig sparen

Eine exklusiv für den BVR durchgeführte Umfrage von Kantar zeigt: Im Jahr 2025 geben die Befragten an, durchschnittlich 298 Euro monatlich sparen zu müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Tatsächlich legen sie aber nur 192 Euro zurück – eine Differenz von 106 Euro, und damit ein Rekordwert. Ein großes Problem wird dabei offenkundig: „Die Ergebnisse zeigen, dass die Sparbedarfe der Deutschen aktuell stärker steigen als ihre Sparfähigkeit. Selbst Menschen mit mittleren Einkommen verfehlen ihre Zielbeträge in einem immer größeren Ausmaß“, so BVR-Chefvolkswirt Andreas Bley.

Forderung nach besseren Lösungen

Viele Experten sehen deshalb die Politik in der Pflicht. Heiner Herkenhoff, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, etwa meint: „Die derzeit geplante monatliche Einzahlung von zehn Euro wird nicht ausreichend sein, um langfristig spürbare Effekte zu erzielen.“ Und Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW) fordert: „Mündige Anleger wollen weniger Staat und mehr Wahlfreiheit bei der privaten Altersvorsorge: Bei einem individuellen Altersvorsorgedepot wählen sie eigenverantwortlich oder mit Anlageberatung aus dem Universum von Aktien, Anleihen, Fonds/ETFs und strukturierten Wertpapieren innerhalb bestimmter Risikoklassen die Wertpapiere aus, mit denen sie ihre persönlichen Ziele erreichen können – mit attraktiver staatlicher Förderung, aber ohne renditeschädlichen Zwang zu Verrentung oder Garantien.“

Tipp: Schau dir gleich unseren Wissensbereich an und erfahre mehr über die Altersvorsorge.

Und wir forderten die Bundesregierung bereits auf, den Vorschlägen der EU-Kommission zu folgen und ein Anlagesparkonto in Deutschland einzuführen, jüngst macht es uns Polen – aber auch andere Länder – vor. Henriette Peucker, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts, bläst ins gleiche Horn: „Wir fordern die Bundesregierung auf, die Initiative der EU-Kommission umzusetzen und auch in Deutschland Anlagesparkonten einzuführen.“ Das verbessere die Teilhabe der Bevölkerung an den Erfolgen der Unternehmen und stärke gleichzeitig die Anlegerbasis für die Unternehmen. Die Frühstart-Rente alleine dürfte nach Ansicht vieler Experten jedenfalls nicht der große Wurf bei der Altersvorsorge werden.

Dein Hebel: der ETF-Sparplan

Bis die Politik handelt, musst du nicht warten. Ein ETF-Sparplan auf den globalen Aktienmarkt ist ein einfaches, wirksames Instrument, um deine Vorsorgelücke zu verkleinern. „Wer langfristig investiert, kann solide Erträge von durchschnittlich sechs bis neun Prozent pro Jahr erwirtschaften“, so Peucker. „Das macht Aktieninvestments zu einem idealen Baustein für die Altersvorsorge und den Aufbau finanzieller Rücklagen.“

Tipp: Nutze gleich den ETF-Sparplan-Vergleich.

Die Expertin gibt dazu gleich noch ein Rechenbeispiel: Wer beispielsweise mit einem Sparplan auf Aktienfonds oder ETFs in den vergangenen zwanzig Jahren 50 Euro im Monat in den Dax investiert hat, erzielte eine durchschnittliche Rendite von 7,8 Prozent pro Jahr. Aus eingezahlten 12.000 Euro wurden nach 20 Jahren rund 28.000 Euro. Die eingezahlten Beträge haben sich damit mehr als verdoppelt.