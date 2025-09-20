Jetzt auch Polen: Das können wir von unseren Nachbarn beim Sparen lernen

Schweden, Frankreich, Italien und jetzt auch noch Polen, quer durch Europa zeigen uns Regierungen, wie man den Turbo beim Sparen für die Bevölkerung zündet.

Nicht „Okay“, sondern „OKI“ nennt sich das neue Konzept der polnischen Regierung, um das Sparen der Polen voreinzutreiben. Doch das Programm ist mehr als nur „Okay“, wie Beobachter meinen. „Vom Sparen zum Investieren“ – so stellte der polnische Finanz- und Wirtschaftsminister Andrzej Domański das steuergeförderte Anlagesparkonto (Osobistego Konta Inwestycyjnego – OKI) vor. Mit dem OKI erhalten die Sparer in Polen die Möglichkeit, in ertragreiche Anlagen wie Aktien, Fonds und andere Wertpapiere steuergefördert zu investieren. Gleichzeitig will die polnische Regierung mit dem OKI den lokalen Kapitalmarkt weiterentwickeln. Branchenvertreter, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI), fordern die Bundesregierung auf, dem Beispiel Polens und Ländern wie Schweden, Frankreich oder Italien, in denen Anlagesparkonten bereits erfolgreich etabliert wurden, zu folgen.

Auch ein Altersvorsorge-Depot wird immer wieder eifrig diskutiert. „Mündige Anleger wollen weniger Staat und mehr Wahlfreiheit bei der privaten Altersvorsorge: Mit einem individuellen Altersvorsorge-Depot wählen sie eigenverantwortlich oder mit Anlageberatung aus dem Universum von Aktien, Anleihen, Fonds/ETFs und strukturierten Wertpapieren innerhalb bestimmter Risikoklassen die Wertpapiere aus, mit denen sie ihre persönlichen Ziele erreichen können – mit attraktiver staatlicher Förderung, aber ohne renditeschädlichen Zwang zu Verrentung oder Garantien“, meint Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW).