Abseits von KI und Big Tech: Europa-Aktien feiern ihr Comeback

Europa: Konsumenten und Banken vor einer neuen Wachstumsphase

Auf den ersten Blick wirken Europas Konsumsektoren wenig attraktiv. Die Verbraucherausgaben entwickelten sich in den vergangenen Jahren eher schwach. Doch unter der Oberfläche zeichnet sich eine Trendwende ab.

Viele Haushalte verfügen noch immer über Ersparnisse aus der Pandemiezeit. Anders als in den USA wurden diese Rücklagen bislang nur begrenzt genutzt. Gleichzeitig sorgen sinkende Zinsen für zusätzliche Entlastung. Das schafft die Grundlage für eine stärkere Binnennachfrage und könnte zahlreiche Unternehmen im Konsumsektor unterstützen.

Tipp: Du hast dieses Problem: Zu viel USA im Depot? So gehst du mit diesem Problem richtig um.

Von dieser Entwicklung profitieren auch Banken. Nach schwierigen Jahren mit extrem niedrigen Zinsen haben viele Institute ihre Profitabilität durch Digitalisierung und Kostensenkungen deutlich verbessert. Besonders bemerkenswert ist eine Aussage von Ingram: „Es scheint kaum zu glauben zu sein, aber in den letzten fünf Jahren haben die europäischen Banken tatsächlich die Aktien der ‚Magnificent Seven‘ übertroffen.“ Mit den sogenannten Magnificent Seven sind die sieben US-Tech Riesen gemeint: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia und Tesla.

Die verborgenen Schätze Europas

Besonders spannend sind für langfristige Anleger kleine und mittelständische Unternehmen. Viele dieser Firmen stehen nicht im Fokus der breiten Öffentlichkeit, verfügen aber über attraktive Geschäftsmodelle und interessante Wachstumsperspektiven.

Als Beispiel nennt Ingram den Brettspielhersteller Asmodee (WKN: A411F9, dessen Produkte von einem gesellschaftlichen Trend profitieren: Immer mehr Eltern möchten die Bildschirmzeit ihrer Kinder reduzieren. Auch im Energiesektor sieht er Chancen. Der französische Versorger Engie punktet mit einer hohen Dividendenrendite und könnte von der steigenden Energienachfrage durch Rechenzentren profitieren. Besonders wichtig sei dabei die flexible Stromerzeugung des Unternehmens – „ein enormer Vorteil in einem Markt, der zunehmend auf unvorhersehbare erneuerbare Energieerzeugung angewiesen ist“.

Milliardenprogramme als langfristiger Wachstumstreiber

Neben Konsum und Unternehmensgewinnen spielt die Politik derzeit eine wichtige Rolle. Zahlreiche europäische Staaten investieren verstärkt in Infrastruktur, Verteidigung, Digitalisierung und die Energiewende.

Deutschland steht dabei besonders im Fokus. Unternehmen wie Bilfinger (WKN: 590900) könnten von steigenden Infrastrukturausgaben profitieren. Gleichzeitig erhöhen auch andere Länder ihre Investitionen. Laut Ingram gilt: „Diese Ausgaben sind zwar ungleichmäßig verteilt, aber sie sind real, erstrecken sich über mehrere Jahre und erweitern die adressierbaren Märkte vieler europäischer Unternehmen.“

Von diesem Trend könnten Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Elektrifizierung und Infrastruktur über Jahre hinweg profitieren.

Übrigens: Das Thema Verteidigung ist derzeit ein bestimmendes Thema in Europa. Wir planen dazu in den Sommermonaten einen DeepDive zu veröffentlichen. Schau dir solange unsere beliebte Themenseite zu Rüstungs-ETFs an.

So kannst du auf Europa setzen

Die eine Möglichkeit ist eine eigene Europa-Position. Schau dir dazu einfach unseren Beitrag Investieren in Europa-ETFs an. Doch in welchem Umfang ist das vernünftig? Gemessen an der Wirtschaftsleistung wäre ein Anteil bis 20 Prozent zu rechtfertigen. Aber Apropos Wirtschaftsleistung: Ein neuer Welt-ETF gewichtet die Staaten nach ihrer Wirtschaftskraft, sprich dem Bruttoinlandsprodukt (BIP oder auf Englisch: GDP). Damit könntest du auch den US-Anteil senken und das Gewicht Europas erhöhen. Darin ist sogar China das Schwergewicht. Erfahre mehr darüber: Erster BIP-Welt-ETF: So deckst du die Weltwirtschaft wirklich ab. Und hier der BIP-Welt-ETF im Überblick: