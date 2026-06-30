Rüstungsboom: Warum Verteidigung plötzlich zum Megatrend für Anleger wird

Billionen für Verteidigung

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI erreichten die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2025 mit mehr als 2,8 Billionen US-Dollar einen neuen Rekord. Gleichzeitig haben sich die NATO-Mitgliedstaaten auf deutlich höhere Verteidigungsausgaben verständigt. Auch die Europäische Union treibt den Ausbau ihrer Verteidigungsfähigkeit voran und möchte mit der Initiative „Readiness 2030” Investitionen von bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren.

Für die Verteidigungsindustrie bedeutet das milliardenschwere Aufträge, langfristige Investitionsprogramme und einen tiefgreifenden technologischen Wandel. Denn moderne Verteidigung besteht längst nicht mehr nur aus Panzern und Kampfjets. Cyber-Sicherheit, Künstliche Intelligenz (KI), Drohnen, Satelliten und digitale Aufklärungssysteme entwickeln sich zunehmend zu den entscheidenden Bausteinen moderner Streitkräfte.

Ein Megatrend mit vielen Facetten

Steigende Verteidigungsausgaben allein machen noch kein attraktives Investment. Entscheidend ist, welche Unternehmen und Technologien von diesem Trend profitieren, welche Rolle Europa künftig spielt und wie sich Anleger sinnvoll positionieren können.

Genau hier setzt der neue extraETF DeepDive Verteidigung an. Wir analysieren die wichtigsten Entwicklungen der Branche, stellen die führenden Unternehmen vor und zeigen, mit welchen ETFs du in den Verteidigungssektor investieren kannst. Dabei beleuchten wir nicht nur die Chancen, sondern auch Bewertungen, Risiken, ethische Fragestellungen und die Rolle von Verteidigungsinvestments in einem breit diversifizierten Portfolio. Außerdem erfährst du, welche Rüstungs-ETFs bei der extraETF-Community besonders beliebt sind. 👉 Jetzt bestellen!

Das erwartet dich im DeepDive

Warum die weltweiten Verteidigungsausgaben auf Rekordniveau steigen

Welche Auswirkungen die neuen Nato-Ziele auf die Branche haben

Wie Cyber-Sicherheit, KI und Drohnen die moderne Kriegsführung verändern

Welche Unternehmen und Teilbereiche besonders profitieren könnten

Welche Chancen und Risiken Verteidigungs-ETFs bieten

Wie sich das Thema sinnvoll in ein bestehendes ETF-Portfolio einordnen lässt

Mit dem extraETF Portfolio Tracker den Überblick behalten

Wer bereits in Verteidigungs-ETFs investiert oder entsprechende Investments plant, kann mit dem extraETF Portfolio Tracker analysieren, welchen Anteil Verteidigungsunternehmen bereits heute im eigenen Depot ausmachen.

Viele Anleger investieren bereits indirekt über breit gestreute ETFs wie den MSCI World in Unternehmen wie Airbus (WKN: 938914), RTX (WKN: A2PZ0R), Lockheed Martin (WKN: 894648) oder Northrop Grumman (WKN: 851915). Der extraETF Portfolio Tracker hilft dabei, dieses transparent zu machen und das eigene Portfolio gezielt zu analysieren. Darüber hinaus lassen sich Branchen-, Länder- und Unternehmensgewichtungen auf Knopfdruck auswerten, Watchlisten anlegen und ETF-Investments zentral überwachen.

Fazit: Verteidigung ist ein Megatrend

Die Verteidigungsindustrie steht vor der größten Investitionswelle seit Jahrzehnten. Wer verstehen möchte, welche Chancen, Risiken und ETFs daraus entstehen, findet im neuen extraETF DeepDive die wichtigsten Antworten.