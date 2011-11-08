ETC auf deutsche Strompreise

Seit 7. November 2011 sind zwölf weitere Exchange Traded Commodities des Emittenten db ETC Index plc handelbar. Mit dem db Strom ETC bekommen Anleger erstmals die Möglichkeit, in die Wertentwicklung deutscher Strompreise zu investieren. Der Referenzindex db German Electricity EUR Index wird über Elektrizitätsterminkontrakte mit anfänglich einem Kalenderjahr Laufzeit dargestellt. Die entsprechenden Kontrakte werden an der European Energy Exchange (EEX) gehandelt. AuslaufendeTerminkontrakte werdeneinmal jährlich im November durch einen neuen Jahresterminkontrakt ersetzt.

Ein weiterer ETF basiert auf dem db Commodity Risk Balanced Euro Hedged Index. Dieser spiegelt die rolloptimierte Performance von einem Rohstoffkorb wieder, der sich aus folgenden vier Rohstoffsektoren zusammensetzt: Optimum Yield Agriculture, Optimum Yield Energy, Optimum Yield Industrial Metals und Optimum Yield Precious Metals. Damit werden 14 unterschiedliche Rohstoffe berücksichtigt: Aluminium, Brent Crude Öl, Chicago Weizen, Kupfer, Korn, Benzin, Gold, Heizöl, Erdgas, Silber, Sojabohnen, Zucker, WTI Crude Öl und Zink. Der ETC ist gegen Währungsrisiken abgesichert.

Mit den weiteren ETCs können Anleger gehebelt sowohl auf steigende als auch fallende Rohstoffpreise von Gold, Silber, WTI Crude Öl, Brent Crude Öl sowie Erdgas setzen.

Alle ETCs sind thesaurierend. Die Verwaltungsgebühr beträgt jeweils 0,45 Prozent.

Nachfolgend die 12 neu aufgelegten ETCs mit ihren jeweiligen ISINs:

db Strom ETC (DE000A1L9YM6)

db Monthly Leveraged Brent Crude Oil ETC EUR (DE000A1L9YN4)

db Monthly Leveraged WTI Crude Oil ETC EUR A (DE000A1L9YP9)

db Monthly Leveraged Natural Gas ETC EUR I (DE000A1L9YQ7)

db Monthly Leveraged Gold ETC EUR (DE000A1L9YR5)

db Monthly Leveraged Silver ETC EUR (DE000A1L9YS3)

db Monthly Short Brent Crude Oil ETC EUR (DE000A1L9YT1)

db Monthly Short WTI Crude Oil EUR (DE000A1L9YU9)

db Monthly Short Natural Gas ETC EUR (DE000A1L9YV7)

db Monthly Short Gold ETC EUR (DE000A1L9YW5)

db Monthly Short Silver ETC EUR (DE000A1L9YX3)

db Commodity Risk Balanced Euro Hedged ETC (DE000A1L9YY1)