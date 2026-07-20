Digitaler Euro nimmt Fahrt auf: Was das für dich bedeutet

Digitaler Euro rückt näher: Die EZB startet mit 36 Zahlungsdienstleistern in die Testphase. Was das für Verbraucher und Anleger bedeutet.

Der digitale Euro macht den nächsten wichtigen Schritt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 36 Zahlungsdienstleister aus dem Euroraum ausgewählt, die an der Vorbereitung und Erprobung des digitalen Euro mitwirken sollen. Ziel ist es, die technische Infrastruktur und verschiedene Anwendungsfälle unter realitätsnahen Bedingungen zu testen. Damit verlässt das Projekt zunehmend die Konzeptphase und nähert sich einer möglichen Einführung.

Noch handelt es sich nicht um den Start des digitalen Euro. Die Testphase dient dazu, Technik, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit zu überprüfen. Erst wenn die politischen und rechtlichen Voraussetzungen auf EU-Ebene geschaffen sind, kann die EZB über eine Einführung entscheiden.

Digitaler Euro: Was ist damit gemeint?

Der digitale Euro ist digitales Zentralbankgeld – also eine elektronische Form des Euro, die direkt von der Europäischen Zentralbank ausgegeben wird. Er soll Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen.

Gedacht ist der digitale Euro als einfach nutzbares Zahlungsmittel für den Alltag. Verbraucher könnten damit künftig im Geschäft, online oder zwischen Privatpersonen bezahlen – ähnlich komfortabel wie heute mit einer Debitkarte oder einer Smartphone-Wallet. Der Unterschied: Das Geld stammt direkt von der Zentralbank und nicht von einer Geschäftsbank.

Warum arbeitet die EZB an einem digitalen Euro?

Mit dem Projekt verfolgt die EZB mehrere Ziele. Zum einen soll Europa im Zahlungsverkehr unabhängiger von internationalen Anbietern wie Visa, Mastercard oder Paypal werden. Zum anderen möchte die Notenbank eine öffentliche digitale Alternative schaffen, falls Bargeld künftig eine geringere Rolle spielt.

Auch geopolitische Entwicklungen spielen eine Rolle. Digitale Zentralbankwährungen werden inzwischen weltweit entwickelt. Gleichzeitig gewinnen private Stablecoins und andere digitale Zahlungsmittel an Bedeutung. Der digitale Euro soll sicherstellen, dass auch in einer zunehmend digitalen Wirtschaft öffentliches Geld als Zahlungsmittel verfügbar bleibt.

Was passiert in der Testphase?

Die jüngst ausgewählten Zahlungsdienstleister werden gemeinsam mit der EZB unterschiedliche Bezahlvorgänge erproben. Dabei stehen unter anderem folgende Fragen im Mittelpunkt:

Funktioniert die technische Infrastruktur zuverlässig?

Lassen sich Zahlungen schnell und sicher abwickeln?

Wie benutzerfreundlich ist der digitale Euro?

Welche Funktionen wünschen sich Verbraucher und Händler?

Die Erkenntnisse sollen in die weitere Entwicklung des Projekts einfließen. Eine endgültige Entscheidung über die Einführung ist damit jedoch noch nicht verbunden.

Wann könnte der digitale Euro kommen?

Bis Verbraucher tatsächlich mit einem digitalen Euro bezahlen können, wird es noch dauern. Zunächst müssen die Tests erfolgreich abgeschlossen werden. Parallel arbeitet die Europäische Union an den gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, entscheidet der EZB-Rat über die Ausgabe eines digitalen Euro. Ein konkreter Einführungstermin steht deshalb weiterhin nicht fest.

Was bedeutet das für dich?

Für dich hat die aktuelle Ankündigung zunächst keine direkten Auswirkungen. Der digitale Euro ist keine Kryptowährung, kein neuer Coin und auch kein Investmentprodukt. Sein Wert entspricht immer exakt einem Euro – Kursgewinne oder Spekulationen sind damit ausgeschlossen.