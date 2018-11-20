Digitale Vermögensverwaltung: Moneyfarm übernimmt Vaamo

Der digitale Vermögensverwalter Vaamo wird künftig durch den britischen Anbieter Moneyfarm betrieben.

Nach Informationen des Handelsblatts einigten sich die Vaamo-Gründer und Geschäftsführer Thomas Bloch und Oliver Vins mit den Londonern nach wochenlangen Verhandlungen schließlich doch. Diese Meldung hat Thomas Bloch gegenüber extraetf.com bestätigt. Gemeinsam mit Moneyfarm, woran der Versicherungskonzern Allianz beteiligt ist, wolle Vaamo nun ein europaweites Angebot etablieren. Kunden müssten sich aber wohl an eine neue Marke und ein neues Firmenlogo gewöhnen. Bloch und Vins werden weiterhin dabeibleiben. Sie werden Mitglieder des Exekutivkomitees.

„Mit Moneyfarm haben wir einen Partner gefunden, der perfekt zu unserem Kurs passt. Uns vereint das Ziel, ein führender europäischer Anbieter in der digitalen Vermögensverwaltung zu sein, sowie der Anspruch, unseren Kunden die besten Lösungen für den Aufbau und die Sicherung ihres Vermögens zu bieten. Die kombinierte Expertise und unsere jahrelange Erfahrung sind die ideale Grundlage für die Entwicklung von weiteren innovativen und auf die individuellen Bedürfnisse von Privatkunden zugeschnittenen Dienstleistungen“, sagt Thomas Bloch, Gründer und Vorstand von Vaamo.

Ähnlich äußert sich die andere Vertragspartei: „Für uns ist Vaamo der ideale Partner, um unsere Präsenz in Europa zu stärken. Wir sehen Deutschland als attraktiven Wachstumsmarkt mit großem Potential für die digitale Vermögensverwaltung. Die Vision von Vaamo, die private Geldanlage besser und einfacher zu machen, deckt sich mit unseren Zielen, die wir bei Moneyfarm verfolgen“, sagt Giovanni Daprà, Vorstandsvorsitzender von Moneyfarm. Moneyfarm hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2011 zu einem der führenden europäischen Online-Vermögensverwalter entwickelt und betreute Ende 2017 rund 30.000 Privatkunden (Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr) mit einem Anlagevolumen von 400 Millionen Pfund, wie im Mai 2018 berichtet. Am deutschen Markt wäre damit nur Scalable Capital größer. Nach erfolgreichem Wachstum in den Kernmärkten Italien (seit 2012) und Großbritannien (seit 2015) sei der Einstieg in den deutschen Markt durch die Übernahme von Vaamo der nächste Schritt einer europaweiten Expansion. Vaamo wurde übrigens als erster unabhängiger Robo-Advisor Deutschlands im Jahr 2013 gegründet.

Die Tendenz am Robo-Advisors-Markt ist klar

Der Fall zeigt, in welche Richtung der Robo-Advisors-Markt tendiert. Große Anbieter übernehmen kleine Start-ups. In einigen Fällen kam es bereits zu Kooperationen, etwa bei Scalable Capital und ING. In wieder anderen Fällen bauen die etablierten Finanzdienstleister eigene digitale Vermögensverwalter auf. Das gilt etwa für die Deutsche Bank mit Robin. Ähnliches gilt für die Genossenschaftsbanken, die eng mit Meininvest und Visualvest verbunden sind. Bei den Sparkassen wächst derzeit der hauseigene digitale Vermögensverwalter Bevestor heran. „Bislang wurde mit 100 Sparkassen eine Kooperationsvereinbarung für den Bevestor getroffen. Davon nutzen derzeit rund 70 Sparkassen das Bevestor-Angebot“, berichtet ein Sprecher der Deka-Bank, die wiederum zur Sparkassen-Gruppe gehört.