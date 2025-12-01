Die Volks- und Raiffeisenbanken bieten ihre ersten ETFs an

Die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken – Union Investment – wagt sich nun ans Geschäft mit ETFs. Das solltest du darüber wissen.

Kurz vor Weihnachten bringt die Union Investment Gruppe ihre ersten ETFs heraus. So debütieren die beiden Produkte unter der Führung der Tochtergesellschaft Quoniam Asset Management. Unter der Bezeichnung „UniActive Q ETF“ soll für die aktiven ETFs am 16. Dezember der Startschuss an der Frankfurter Börse fallen. Ein ETF bezieht sich auf den globalen Aktienmarkt, der andere auf Euro-denominierte Unternehmensanleihen. Aktive ETFs sind der große Trend des Jahres. Lies dir an dieser Stelle gleich unsere Studie zu aktiven-ETFs durch.

Volks- und Raiffeisenbanken mit ETF-Einstieg: Lieber spät als nie

Nach langem Zögern, hat sich die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken also nun doch dazu entschlossen, den aufstrebenden (aktiven) ETF-Markt zu betreten. Indirekt ist man bereits seit einigen Jahren im dem hauseigenen Robo-Advisors Visualvest im ETF-Sektor vertreten, aber eben nicht als ETF-Anbieter.