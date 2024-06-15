Deutschland gegen Ungarn: Anlegerchancen mit politischem Risiko

Das EM-Auftaktspiel ist vorüber, nun trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Ungarn. Wie steht das Land wirtschaftlich da?

Als 26. in der Fifa-Weltrangliste zählt der zweite Vorrunden-Gegner zwar nicht zu den Top-Favoriten auf den EM-Titel, dennoch ist Ungarn gespickt mit Spielern, die in Top-Ligen spielen, allen voran Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool. Die deutsche Mannschaft trifft auf einen durchaus nicht zu unterschätzenden Gegner. Doch wie steht das osteuropäische Land wirtschaftlich da?

Die Wirtschaft in Ungarn

Ungarn zählt zu den großen Gewinnern der Wendejahre nach 1989. Ausländische Direktinvestitionen, insbesondere aus Deutschland, brachten einen Aufschwung. Im Jahr 2004 erfolgte schließlich der Beitritt zur Europäischen Union (EU). In der Folge flossen beträchtliche Mittel von Brüssel nach Budapest. Die EU-Hilfen stellen einen erheblichen Teil des ungarischen Staatshaushalts. Beobachter sehen Ungarn etwas isoliert innerhalb der europäischen Gemeinschaft. Staatspräsident Viktor Orban steht immer wieder in der Kritik, da ihm eine gewisse Nähe zu Russland nachgesagt wird und er in Augen seiner Kritiker die Demokratie gefährde. Nach wie vor sind 20 Milliarden Euro an EU-Mitteln blockiert, da Ungarn aus Sicht der EU die attestierten Mängel bei der Rechtsstaatlichkeit nicht ausreichend beseitigt habe.