Schon vom Weltwunder des Sparens gehört? Jetzt Prämie sichern!

Für den langfristigen Vermögensaufbau sind ETF-Sparpläne ein wirksames Mittel. Für kurze Zeit winkt jetzt eine Neukunden-Prämie bei Fidelity.

ETF-Sparpläne sind weiter auf dem Vormarsch. Beobachter rechnen mit anhaltend hohen Zuwächsen für diese Produkte. Diese Entwicklung basiert auf zahlreichen rationalen Argumenten. Denn ein ETF-Sparplan ist ein kostengünstiges und auf lange Sicht renditestarkes Anlageinstrument.

Beliebt sind dabei seit langem breit streuende ETFs. Darüber investieren Anleger günstig in den Aktien- oder Anleihemarkt mit vergleichsweise geringen Risiken.

Die Vorzüge von ETF-Sparplänen

Um gleich mit einer Weisheit zu beginnen: „Steter Tropfen höhlt den Stein“. Und genauso verhält es sich bei ETF-Sparplänen. Das will heißen: Wer heute mit kleinen Beträgen anfängt, kann über Jahrzehnte ein beachtliches Vermögen aufbauen. Wesentlich dafür sind zwei Effekte:

Zinseszinseffekt Durch den Zinseszinseffekt, den Einstein einst als Weltwunder bezeichnet haben soll, können Portfolios nach einigen Jahren nach oben schnellen. Cost-Average-Effekt Wenn Anleger ihren Sparplan monatlich ausführen lassen, kommen sie pro Jahr auf zwölf Kaufzeitpunkte. Somit kaufen sie jedes Mal zu wechselnden Kursen und über die Zeit hinweg gleichen sich die Preisschwankungen aus.

Nehmen wir an, ein heute 30-Jähriger ohne Anfangskapital legt jetzt einen weltweit streuenden Aktien-ETF-Sparplan an. Die monatliche Einzahlung beträgt 300 Euro. Zum Renteneintritt mit 67 könnte dieser Sparer mit rund 600.000 Euro rechnen, wenn man von einer durchschnittlichen Aktienmarktrendite von sieben Prozent im Jahr ausgeht.

Jetzt ETF-Sparplan abschließen und Prämie kassieren

Ein etablierter Anbieter für ETF-Sparpläne bzw. -Auszahlpläne ist der renommierte Finanzdienstleister Fidelity International. Mit einem Fondsdepot bei Fidelity profitieren Privatanleger von folgenden Vorteilen:

Spar- und Auszahlpläne ohne Ordergebühren

Über 10.000 Fonds und 1.000 ETFs

Expertenteam steht Kunden zur Seite

Persönlicher Kundenservice

Exklusive Prämie: Es lohnt sich noch bis zum 31. Dezember 2024 Kunde von Fidelity zu werden. Denn Neukunden winkt bis dahin eine Prämie. Dazu müssen diese einen monatlichen Sparplan einrichten und die erste Sparrate spätestens vier Wochen nach Eröffnung abbuchen lassen. Die 50-Euro-Prämie in Form von Fondsanteilen erhalten jene Neukunden rund 14 Wochen nach der Einrichtung ihres Sparplans.

Risikohinweis

Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Weder Kapitalerhalt noch die Erträge sind garantiert. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bisherige Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die konkrete Entwicklung der Finanzinstrumente hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise unter https://www.fidelity.de/risikohinweise/.

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