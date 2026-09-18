comdirect All World ETF: Mit einem Fonds die ganze Welt abdecken

Der comdirect All World ETF bündelt über 4.700 Unternehmen aus 45 Ländern – mit fester Small-Cap-Gewichtung und Kappungsgrenzen für Großkonzerne.

Wer heute in Aktien investieren möchte, hat die Qual der Wahl: unzählige ETFs, unterschiedliche Indizes, verschiedene Gewichtungsansätze. Mit dem comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (WKN: A41WW6) bieten comdirect und State Street Investment Management einen Aktien-ETF an, der weltweit investiert und dabei einige strukturelle Besonderheiten mitbringt, die ihn von etablierten World-ETFs unterscheiden.

Vertraute Marke, professionelles Fondsmanagement

Der ETF wurde gemeinsam mit State Street Investment Management entwickelt und wird unter der Marke comdirect angeboten. Damit lässt sich das Produkt als sogenannter White-Label-ETF einordnen: State Street übernimmt das eigentliche Fondsmanagement, während comdirect mit dem eigenen, in Deutschland bekannten Namen nach außen auftritt. Kaufen kann den ETF grundsätzlich jeder Anleger – unabhängig vom Depotanbieter. Gerade für comdirect-Kunden dürfte die vertraute Marke jedoch für zusätzliche Orientierung sorgen und den ETF als Weltanlage stärker ins Blickfeld rücken. Entsprechend prominent wird er bei comdirect auch als Spar¬plan- und Anlagelösung positioniert.

Breite globale Streuung

Der ETF bildet den S&P Global Select Capped Index ab und deckt damit sowohl Industrie- als auch Schwellenländer ab – im Verhältnis von etwa 85 Prozent zu 15 Prozent. Insgesamt umfasst das Anlageuniversum mehr als 4.700 Unternehmen aus 45 Ländern. Damit deckt der ETF mehr Länder ab als der MSCI World Index (23 Länder, rund 1.500 Unternehmen, ausschließlich Industrieländer), liegt bei der Länderzahl aber unter dem FTSE All-World Index (49 Länder). Bei der Anzahl der enthaltenen Unternehmen übertrifft der comdirect All World ETF mit über 4.700 Titeln jedoch sowohl den MSCI World als auch den FTSE All-World Index (rund 4.000 Unternehmen). Neben Large- und Mid-Caps sind auch Small Caps im Index vertreten, wodurch laut comdirect eine Marktabdeckung von rund 90 Prozent erreicht wird. Hier gibt es weitere Informationen zum comdirect S&P All World State Street UCITS ETF. * *

Small Caps mit festem Gewicht

Eine Besonderheit des Index ist die gezielte Gewichtung der Nebenwerte: Bei der Neugewichtung entfallen 80 Prozent auf Large- und Mid-Caps und 20 Prozent auf Small Caps. Für die kleineren Unternehmen gelten zusätzlich Qualitäts- und Liquiditätsanforderungen – aufgenommen werden nur Small Caps mit positivem Ergebnis je Aktie über die zwei Jahre vor der Aufnahme sowie ausreichender Liquidität. Erzielt ein Unternehmen zwei Jahre in Folge negative Ergebnisse, wird es auch nachträglich wieder aus dem Index ausgeschlossen. Durch die feste 20-Prozent-Quote erhalten Nebenwerte im comdirect All World ETF ein deutlich höheres und gezielteres Gewicht, als es in einem klassischen, rein nach Marktkapitalisierung gewichteten All-Cap-Index der Fall wäre. Damit lässt sich potenziell auch die sogenannte Size-Prämie stärker nutzen: Laut Kapitalmarktforschung haben Small Caps historisch im Durchschnitt höhere Renditen erzielt als Large Caps – ein Effekt, der jedoch nicht in jedem Marktumfeld auftritt und keine Garantie für die Zukunft darstellt.

Begrenzung gegen zu große Einzelgewichte

Eine weitere Besonderheit steckt im „Capped“ im Indexnamen: Die Indexregeln begrenzen die Gewichtung einzelner großer Unternehmen und sollen so eine übermäßige Konzentration auf wenige Schwergewichte vermeiden. Bei klassischen, rein marktkapitalisierungsgewichteten Indizes bestimmen einzelne sehr große Aktien die Wertentwicklung oft überproportional – dieses sogenannte Klumpenrisiko wird beim comdirect All World ETF durch die Kappungsgrenzen gezielt reduziert. Der Ansatz kombiniert damit globale Streuung mit einem festen Small-Cap-Anteil und zusätzlichen Regeln für Qualität und Konzentration – ein Konzept, das sich deutlich von einer einfachen Abbildung des Weltmarktes nach Börsenwert unterscheidet.

Physisch replizierend und thesaurierend

Der ETF repliziert seinen Index physisch, kauft also die enthaltenen Aktien tatsächlich 1:1 – das sorgt für Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Erträge werden thesauriert, also automatisch wieder angelegt, wodurch Anlegerinnen und Anleger vom Zinseszinseffekt profitieren können.

Die laufenden Kosten liegen bei 0,40 Prozent pro Jahr und decken die zusätzliche Indexmethodik ab – also feste Small-Cap-Quote, Qualitätsfilter und Kappungsgrenzen.

Konditionen bei comdirect

Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF ist – wie jeder börsengehandelte ETF – grundsätzlich über jeden Broker und jedes Depot handelbar. Wer ihn über ein comdirect Depot hält, hat noch weitere Vorteile:

Depotführung: 0 Euro, solange der comdirect All World ETF im comdirect Depot liegt. Nach einem Verkauf gelten ab dem folgenden Quartal die Standardkonditionen. Für Neukundinnen und Neukunden eines comdirect Depots entfallen Depotführungskosten dauerhaft.

0 Euro, solange der comdirect All World ETF im comdirect Depot liegt. Nach einem Verkauf gelten ab dem folgenden Quartal die Standardkonditionen. Für Neukundinnen und Neukunden eines comdirect Depots entfallen Depotführungskosten dauerhaft. Käufe und Verkäufe: Ohne Orderentgelte handelbar über den Börsenplatz Tradegate (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten).

Ohne Orderentgelte handelbar über den Börsenplatz Tradegate (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Sparplan: Ausführungen ohne Orderentgelte (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten).

Von den Sonderkonditionen ausgeschlossen sind Depots, die von einem Finanzdienstleister betreut werden, sowie Pure Depots. Die vollständigen Preise finden sich im Preis- und Leistungsverzeichnis von comdirect.

Chancen und Risiken im Überblick

Aktien bieten langfristig ein hohes Renditepotenzial, und mit der breiten Streuung über Industrie- und Schwellenländer sowie den Kappungsgrenzen für Großkonzerne und dem Qualitätsfilter bei Small Caps reduziert der comdirect All World ETF gezielt Klumpenrisiken gegenüber klassischen Welt-Indizes.

Wie bei jeder Aktienanlage bestehen Kursschwankungen und damit Verlustrisiken, ein Schwerpunkt liegt auf dem US-Aktienmarkt, und für Anlegerinnen und Anleger aus der EU kommen Wechselkursrisiken hinzu.

Ein besonderer Welt-ETF

Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF verfolgt mit fester Small-Cap-Quote, Qualitätsfilter und Kappungsgrenzen für Großkonzerne einen Ansatz, der sich deutlich von einer reinen Marktkapitalisierungsgewichtung unterscheidet. Als White-Label-Produkt vereint er das Fondsmanagement von State Street mit der in Deutschland bekannten Marke comdirect und den entsprechenden Preisvorteilen bei Depotführung, Käufen, Verkäufen und Sparplänen. Damit richtet sich der ETF an Anlegerinnen und Anleger, die eine Weltanlage mit gezielterem Nebenwerte-Anteil und reduziertem Klumpenrisiko suchen.