500 Jahre Gewinn eingepreist: Ist Palantir die teuerste Aktie aller Zeiten?

Platzt bald die Palantir-Blase? Der aktuelle Aktienwert entspricht dem Gewinn von 500 Jahren. Mit diesem ETF kannst du auch Freude und ruhigen Schlaf haben.

Filmfreunden sagt der Name Palantir etwas: Er ist der allsehende Stein aus der „Herr der Ringe“. Hollywoodreif ist auch das danach benannte gleichnamige US-Unternehmen. Palantir (WKN: A2QA4J) zählt ohne Zweifel zu den spannendsten Börsengeschichten des Jahrzehnts. Alleine in den vergangenen drei Jahren explodierte der Aktienkurs des US-Software-Konzerns im Rüstungssektor und kletterte im vierstelligen Prozentbereich – das stellt selbst erfolgreiche Krypto-Händler in den Schatten.

Doch es lief nicht immer so: „Direkt nach dem Börsengang im Jahr 2020 wurde die Aktie bei Privatanlegern sehr populär und legte mehrere Monate stark zu. In den darauffolgenden Jahren fiel der Kurs jedoch um rund 80 Prozent, und es sah so aus, als wäre Palantir nur eine weitere Wachstumsstory, deren Reiz schnell verblasste“, sagt Jens Klatt, Analyst beim Online-Broker XTB. Im Jahr 2023 schien die Story bereits auserzählt zu sein, die Anteilscheine dümpelten monatelange sechs, sieben Euro.

Die Kursexplosion von Palantir

Das Siechtum sollte bald enden. Die weltweit angespannte Sicherheitslage führte das US-Unternehmen in die Erfolgsspur. „Palantir bietet Datenanalyse-Plattformen für verschiedene, vor allem US-amerikanische Regierungs- und Sicherheitsbehörden an und wird von vielen als das neue Rüstungsunternehmen des 21. Jahrhunderts gesehen“, so Klatt. Moderne Kriegsführung basiere nicht nur auf roher Gewalt oder Technologien auf dem Schlachtfeld, sondern ebenso auf dem Sammeln, Verknüpfen und Analysieren von Informationen und Mustern – genau darauf sei Palantir spezialisiert. Ein weiterer kaum kopierbarer Vorteil des Unternehmens: Es verfügt über staatliche Sicherheitsfreigaben, um mit vertraulichen Informationen zu arbeiten. „Zudem sprach das Unternehmen schon lange über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, bevor dies in den Quartalsberichten anderer Firmen üblich wurde, KI unterstützt Palantir wesentlich bei der Datenanalyse.“