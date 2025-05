S&P 500 Equal Weight-ETFs

Anleger, die in in Irland aufgelegte ETFs mit Schwerpunkt auf US-Aktien investieren, können erhebliche Steuervorteile erzielen, wenn der ETF die Indexnachbildung synthetisch über einen Swap durchführt. Die irischen Steuervorschriften reduzieren in diesem Fall die Quellensteuer auf Dividenden von US-Aktien auf nur 15 Prozent, während in anderen Ländern oft 30 Prozent fällig werden. Dies trägt dazu bei, dass in Irland aufgelegte ETFs insbesondere Anlegern, die in US-Aktien investieren, eine höhere Rendite bieten können.