Equal Weight: Lieber echte Streuung als Index-Investments

Equal Weight als Renditetreiber

Das ist nicht der einzige Grund, warum Anleger von marktkapitalisierten Indizes Abstand nehmen sollten. Noch wichtiger ist die höhere Rendite für Portfolios, in denen die enthaltenen Aktien gleich gewichtet werden. Nachweisen lässt sich das bei einem Vergleich zwischen dem üblichen marktkapitalisierten S&P 500 und dem sogenannten S&P 500 Equal Weight (EW), in dem alle Aktien den gleichen Stellenwert haben. Das Research-Haus Morningstar hat herausgefunden: Seit 1999 hat der EW-Index in 14 Jahren seinen Konkurrenten hinter sich gelassen. Die durchschnittliche Mehrrendite betrug immerhin 7,1 Prozentpunkte. In zehn Jahren (bis Juni 2023) lag der S&P 500 mit einer Mehrrendite von 4,5 Prozentpunkten vorn.

1,5 Prozentpunkte mehr Rendite pro Jahr

Weitet man den Blick über das Jahr 2023 hinaus, wird klar, wann es zu dieser Mehrrendite kommt: Es sind vor allem die starken und mehrjährigen Aktienaufschwünge, in denen die mittelgroßen Aktien im Index stärker zulegen als die Schwergewichte auf den vorderen Rängen. Betrachtet man etwa den letzten langen Aufschwung von 2009 bis Ende 2018, so legte der älteste ETF auf den S&P 500 EW pro Jahr fast 1,5 Prozentpunkte mehr zu als der Konkurrenz-ETF. Blickt man auf die Zeit von 2009 bis Ende 2022, so liegt der Unterschied bei der Rendite pro Jahr immer noch bei 1,1 Prozentpunkten.

Durch die Stärke der marktkapitalisierten Indizes im aktuellen Jahr ist dieser Vorsprung auf lediglich 0,3 Prozentpunkte abgeschmolzen (Stand: 16.8.2023). Das bedeutet aber auch: Kommt es nach der aktuellen Korrektur zu einer Fortsetzung der Hausse, dürfte das gleich gewichtete Portfolio seinen Vorsprung auf den normalen S&P 500 ausbauen.



Diese Ergebnisse bestätigen unsere Erfahrung, dass nur ein breit diversifiziertes Portfolio neben niedrigeren Risiken in bestimmten Phasen das Potenzial zu einer spürbaren Outperformance gegenüber dem breiten Markt bietet.