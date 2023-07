Der erste gleichgewichtete Nasdaq-100-ETF ist da

Der neue Nasdaq-100-ETF verhindert Konzentration

Die Standardversion des Nasdaq-100 ist eine der bekanntesten US-Aktienbenchmarks – und einer der erfolgreichsten Referenzindizes der Welt mit einem Plus von 460 Prozent in den zehn Jahren bis Ende Juni 2023. Hinter dieser Rendite steht das bisherige außergewöhnliche Wachstum von Mega-Cap-Aktien wie Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon mit ihrer hohen Gewichtung in kapitalisierungsgewichteten Indizes. Obwohl sich diese Gewichtungsmethode in bestimmten Marktumgebungen ausgezahlt hat, ist manchen Anlegern daran gelegen, eine hohe Konzentration auf eine kleine Anzahl von Unternehmen zu vermeiden.

Tipp: Hier zeigen wir dir sämtliche gleichgewichtete Aktien-ETFs.

Investoren, die am langfristigen Wachstumspotenzial der an der Nasdaq notierten Unternehmen partizipieren wollen, aber ein stärker diversifiziertes Engagement anstreben, bietet der NASDAQ-100 Equal Weighted Index eine interessante Alternative zum Standardindex. Der neue Invesco-ETF ist ein Produkt, das diesen gleichgewichteten Index abbildet und ein ausgewogeneres Engagement in einem breiteren Spektrum von Unternehmen bietet, von denen einige die Mega-Caps von morgen sein könnten.

Stimmen zum neuen ETF

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco, sagte: „Bei der Nasdaq wurde Innovation schon immer großgeschrieben, sowohl im Unternehmen selbst als auch in Bezug auf die Art der Unternehmen, die sich für eine Notierung an der Nasdaq entscheiden. Dieses Innovationsbekenntnis ist ein Alleinstellungsmerkmal und ein Grund, warum wir seit fast 25 Jahren mit der Nasdaq zusammenarbeiten. Der Nasdaq-100-Index hat in dieser Zeit eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. Das gilt insbesondere für das Top-Segment des Index, wo große bekannte Namen wie Dell und Starbucks durch Unternehmen wie Apple, Tesla und sogar PepsiCo ersetzt worden sind – nicht weil sie in Ungnade gefallen sind, sondern weil andere innovative Unternehmen einfach besser performt haben.“

Der NASDAQ-100 Equal Weighted Index setzt sich aus denselben Bestandteilen zusammen wie der Ausgangsindex. Der Unterschied besteht darin, dass die Emittenten beim vierteljährlichen Rebalancing nicht nach ihrer Marktkapitalisierung, sondern gleich gewichtet werden. Der Invesco-ETF strebt an, alle Wertpapiere im Index in ihrer jeweiligen Gewichtung zu halten und gewichtet seine Positionen beim jeweiligen Index-Rebalancing neu.

Wie der Ausgangsindex enthält der Equal Weighted Index die 100 größten an der Nasdaq notierten Aktien mit Ausnahme von Finanzunternehmen. Aufgrund der Gewichtungsmethodik weichen die Branchenallokation von denen des Ausgangsindex ab. Der IT-Sektor macht gut die Hälfte des Ausgangsindex aus, während er im gleichgewichteten Index nur ein Gewicht von 35 Prozent hat. Der noch wichtigere Unterschied zeigt sich auf Einzeltitelebene, wo die Top 10 Positionen rund 60 Prozent des Ausgangsindex ausmachen, aber nur zehn Prozent des gleichgewichteten Index beim Rebalancing.

Chris Mellor, Head of EMEA Equity ETF Product Management bei Invesco, sagte: „Der Nasdaq galt früher vor allem als Technologieindex und hat natürlich einen Großteil seines Erfolgs den Tech-Giganten zu verdanken. Er enthält aber auch Unternehmen aus anderen Sektoren, darunter solche, die traditionell eher als defensiv gelten. Innovation ist der rote Faden, der all an der Nasdaq notierten Unternehmen zusammenhält, sei es in Bezug auf die Branche, in der sie tätig sind, oder auf die Dynamik der Unternehmensführung. Dieser gleichgewichtete Index ermöglicht ein ausgewogenes Engagement in allen diesen Anlagechancen.“