Technologieaktien: Wohl und Wehe der glorreichen Sieben

Sieben Technologieaktien prägen den Markt

Der Nasdaq 100 wird oft als der Index gepriesen, der den Herzschlag von Innovation und Technologie widerspiegelt. Einige der einflussreichsten und bahnbrechendsten Unternehmen der Welt sind dort versammelt. Bei genauerem Hinsehen zeigte sich in der Vergangenheit, dass der Index nicht ganz ausgewogen war. Sieben Unternehmen machten mehr als 50 Prozent des Gesamtgewichts aus.



Aus diesem Grund nahm die Nasdaq im Juli 2023 eine Neugewichtung vor. Im Zuge des Rebalancings wurde die Gewichtung auf 44 Prozent gesenkt. Immer noch bringen die Giganten genauso viel Gewicht auf die Börsenwaage wie die Börsen in Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Deutschland zusammen.

Tipp: Die Magnificent 7 prägen den US-amerikanischen Aktienmarkt. Hier findest du eine Auswahl an Tech-ETFs.

Der Einfluss geht weit über die Börsenwelt hinaus: Apple (WKN: 865985) setzt Standards in der Konsumelektronik. Microsofts (WKN: 870747) Software- und Cloud-Dienste sind für Unternehmen unverzichtbar. Amazons (WKN: 906866) E-Commerce- und Cloud-Geschäfte treiben das Wachstum im Online-Handel und in der Datenverarbeitung an. Alphabet (WKN: A14Y6F), Muttergesellschaft von Google, ist führend in digitaler Werbung und fortschrittlichen Technologien. Meta (WKN: A1JWVX) prägt die sozialen Medien und investiert stark in virtuelle Realität. Tesla (WKN: A1CX3T) revolutioniert mit Elektrofahrzeugen und Energiespeicherlösungen den Automobilsektor. Nvidia (WKN: 918422), führend in Grafikprozessoren, treibt Innovationen in KI und Gaming voran.

Der Einfluss auf den Markt

Wenn diese Unternehmen florieren, schnellt der Nasdaq 100 in die Höhe. Ihre innovativen Produkte, Dienstleistungen und Technologien treiben nicht nur ihre eigenen Aktienkurse, sondern beeinflussen die allgemeine Marktstimmung. So kann eine positive Gewinnmeldung von Apple oder Amazon Investoren ermutigen und einen allgemeinen Aufwärtstrend auslösen.



Diese Dominanz hat ihre Schattenseiten. Wenn eines dieser Unternehmen schlechte Nachrichten verkündet oder eine Krise erlebt, kann dies den gesamten Index nach unten ziehen. Dieses Risiko wird durch die hohe Volatilität in der Technologiebranche noch verstärkt.

Strategien für Privatanleger

Für Privatanleger ist es wichtig, diese Faktoren zu berücksichtigen. Auch wenn Technologieaktien verlockend erscheinen, sollten sie nicht die Anlagestrategie dominieren. Eine gut diversifizierte Anlagestrategie, die andere Sektoren und Regionen abdeckt, ist entscheidend, um das Risiko zu reduzieren. Ein langfristiger Anlagehorizont kann helfen, Schwankungen zu glätten.