Tech-Riesen: Ist das Ende der Magnificent 7 jetzt eingeläutet?

Jahrelang waren die Magnificent 7 die Treiber des Hypes um den US-amerikanischen Aktienmarkt. Könnte sich der elitäre Kreis auf vier bis fünf reduzieren?

Der MSCI World erhielt über etliche Jahre hinweg Rückenwind aus den USA, die mittlerweile rund 70 Prozent des Industrieländer-Index ausmachen. Und hier wiederum waren die wesentlichen Antreiber lediglich sieben Unternehmen, die sogenannten Magnificent 7. Selbst in diesem Jahr stammen rund 57 Prozent der Rendite des S&P 500 von jenen sieben Tech-Konzernen, die da wären: Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft. „Der Börsenwert dieser Unternehmen zusammen ist in den vergangenen Monaten auf mehr als 13,5 Billionen US-Dollar gestiegen. „Das ist mehr als der gesamte chinesische Aktienmarkt insgesamt derzeit wert ist“, sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank. Würde man sich hier wiederum auf die fünf stärksten Werte (Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet und Microsoft) konzentrieren, liegt der Anteil an der Gesamtrendite des S&P 500 sogar bei knapp 80 Prozent. Wir sehen also gegenwärtig eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der Magnificent 7.