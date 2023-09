ETP-Awards 2023: Stimme für deine Favoriten und gewinne!

Auch in diesem Jahr wird der wichtigste Branchenpreis von extraETF in Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart vergeben. Alles zur Stimmvergabe für die ETP-Awards und der extraETF-Themenwoche erfährst du hier!

Nun ist es wieder soweit! Zum 15. Mal werden die ETP-Awards in diesem Jahr verliehen. Damit möchten wir die Erfolge der ETF-Branche würdigen. Wie schon in den Vorjahren feiern wir die Branche nicht nur an einem Abend, sondern gleich an mehreren Tagen – digital und über ganz Deutschland verteilt.