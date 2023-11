Auswahl von Krypto-ETPs: Tipps und Tricks

Bei der Regulierung von Kryptowährungen gilt die Europäische Union als führend. So wurde hier 2015 erstmals ein ETP auf eine Kryptowährung als von einer Finanzmarktaufsichtsbehörde zugelassenes Produkt in den Handel aufgenommen, mittlerweile gibt es mehr als 90 Krypto-ETPs. Generell ist die EU um Anlegerschutz bemüht, ohne den Fortschritt von Kryptowährungen am Finanzplatz zu behindern. Ab 2024 greift die Krypto-Regulierung „Markets in Crypto Assets“ (MiCA), wonach in der EU künftig nur noch Anbieter auf diesem Markt tätig sein dürfen, die von einer nationalen Finanzaufsichtsbehörde zugelassen sind.

In Deutschland wurden ETPs von der ETC Group, Fidelity oder Deutsche Digital Assets aufgelegt. In der Schweiz verwalten die Anbieter 21Shares oder Ficas die Anlegergelder, in Schweden XBT, in Liechtenstein VanEck. Auf den Kanalinseln Jersey und Guernsey verwalten die Anbieter Coinshares, WisdomTree, Global X und Seba Bank das Vermögen.

Alle Anbieter müssen zur Zulassung einen Prospekt bei der Finanzmarktaufsicht einreichen und genehmigen lassen. Die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin, die sich den Verbraucherschutz explizit auf die Fahnen geschrieben hat, steht im Ruf, besonders sorgfältig zu prüfen. Vorreiter war hier die ETC Group, gefolgt von Deutsche Digital Assets, Fidelity und Invesco. Die übrigen Anbieter holen sich die Prospektgenehmigung bei der schwedischen FAS, der SIX Exchange Regulation AG in der Schweiz, der Financial Market Authority in Liechtenstein oder der Jersey Financial Services Commission - auch wenn der Sitz des Krypto-ETPs mitunter gar nicht in den jeweiligen Ländern liegt.

Im Sinne der Produktklarheit wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Aufsicht und der Sitz des Krypto-ETPs aus demselben Land stammen würden. Bei den Produkten von Global X, Seba, WisdomTree und Ficas ist dies jedoch nicht der Fall.