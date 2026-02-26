Viele Menschen investieren auch in einer Partnerschaft jeweils einzeln in ein Wertpapierdepot. Für viele Paare, Ehepaare oder Familien ist ein Gemeinschaftsdepot eine naheliegende Alternative: Wertpapiere wie ETFs, Aktien, Fonds oder Anleihen liegen in einem gemeinsamen Depot, Einzahlungen laufen gebündelt und der Vermögensaufbau wird leichter planbar. Gleichzeitig entstehen jedoch neue Fragen: Wer ist Depotinhaber? Wem gehört welcher Anteil? Was passiert bei einer Trennung oder im Erbfall? Und worauf sollte man steuerlich achten?

In diesem Artikel erklären wir, wie ein Gemeinschaftsdepot funktioniert, welche Formen es gibt, welche Vor- und Nachteile typisch sind und wie du die Eigentumsverhältnisse per Depotvertrag sauber regelst.