Gemeinschaftsdepot
Gemeinsam in Wertpapiere investieren
Viele Menschen investieren auch in einer Partnerschaft jeweils einzeln in ein Wertpapierdepot. Für viele Paare, Ehepaare oder Familien ist ein Gemeinschaftsdepot eine naheliegende Alternative: Wertpapiere wie ETFs, Aktien, Fonds oder Anleihen liegen in einem gemeinsamen Depot, Einzahlungen laufen gebündelt und der Vermögensaufbau wird leichter planbar. Gleichzeitig entstehen jedoch neue Fragen: Wer ist Depotinhaber? Wem gehört welcher Anteil? Was passiert bei einer Trennung oder im Erbfall? Und worauf sollte man steuerlich achten?
In diesem Artikel erklären wir, wie ein Gemeinschaftsdepot funktioniert, welche Formen es gibt, welche Vor- und Nachteile typisch sind und wie du die Eigentumsverhältnisse per Depotvertrag sauber regelst.
Das Wichtigste in Kürze:Alles über Gemeinschaftsdepots
Definition: Ein Gemeinschaftsdepot ist ein Wertpapierdepot, das von mindestens zwei Depotinhabern gemeinsam genutzt wird, um zu investieren und Vermögen zu verwalten.
Formen: Meist ist das Gemeinschaftsdepot ein Oder-Depot, bei dem jede Person allein handeln kann. Seltener ist ein Und-Depot, bei dem Aufträge nur gemeinsam ausgeführt werden können.
Steuern: Beim Gemeinschaftsdepot spielen Freistellungsauftrag, Sparerpauschbetrag, Kapitalerträge und Abgeltungsteuer eine zentrale Rolle – je nach Partnerschaftsstatus und Veranlagung.
Risiken: Ohne klare Regeln drohen bei Trennung, Todesfall oder Erben Konflikte. Ein Depotvertrag reduziert Streit, klärt den Wert, den Depotwert und die Anteile.
Schenkungsteuer beachten: Ungleiche Einzahlungen können als (hälftige) Schenkung gelten. Bei unverheirateten Paaren liegt z.B. der Freibetrag nur bei 20.000 Euro pro Dekade, während es bei Ehepartnern 500.000 Euro alle zehn Jahre sind.
Alternative: Eine Alternative ist ein Einzeldepot mit Vollmacht, das ein gemeinsames Verwalten ohne gemeinsames Eigentum ermöglicht.
Was ist ein Gemeinschaftsdepot?
Ein Gemeinschaftsdepot ist ein Depot mit zwei oder mehr Inhabern. Es dient dem gemeinsamen Vermögensaufbau und der gemeinsamen Vermögensverwaltung. Ihr könnt Wertpapiere kaufen, Order-Aufträge erteilen, Sparpläne anlegen, Sparraten festlegen, Wertpapiere verkaufen und Erträge wie Zinsen oder Ausschüttungen vereinnahmen.
Wichtig: Ein Gemeinschaftsdepot ist kein „Extra-Produkt“, sondern eine besondere Kontenform des Wertpapierdepots mit zwei Depotinhabern und entsprechenden Regeln.
Für wen ist ein Gemeinschaftsdepot sinnvoll?
Ein Gemeinschaftsdepot ist besonders geeignet, wenn…
- ihr eure Finanzen gemeinsam organisiert (z.B. gemeinsames Sparziel für die Zukunft, wie eine Immobilie oder Reise),
- Einzahlungen regelmäßig erfolgen und ihr eine klare Logik für Einzahlungen und Aufteilung habt.
- ihr euch bei Anlagestrategie, Risiko und Zeithorizont einig seid (z.B. langfristiger Fokus auf Welt-Aktien-ETFs statt Einzelwetten),
- ihr die Themen Trennung und Erbfall vorab regelt (mindestens schriftlich).
Wenn ihr dagegen strikt getrennte Vermögen wollt, stark unterschiedliche Anlagestile und Risikoprofile habt oder maximale Unabhängigkeit benötigt, ist ein Einzeldepot (oder zwei Einzeldepots) oft die bessere Wahl.
Formen von Gemeinschaftsdepots
Ein Gemeinschaftsdepot als Oder-Depot
Beim Oder-Depot kann jeder Depotinhaber allein handeln. Typisch sind:
- Wertpapiere (Aktien, ETFs, Fondsanteile, Anleihen, ggf. Zertifikate oder Optionsscheine) kaufen und verkaufen.
- Sparpläne einrichten, ändern oder beenden.
- In der Praxis ermöglicht dies eine schnelle Handlungsfähigkeit, beispielsweise im Krankheitsfall.
Risiko: Im Streit- oder Trennungsfall kann eine Person allein Transaktionen ausführen. Das kann teuer werden – vor allem, wenn die Eigentumslage nicht dokumentiert ist.
Ein Gemeinschaftsdepot als Und-Depot
Beim seltenen Und-Depot müssen Aufträge gemeinsam erteilt werden. Jede Order braucht die Zustimmung beider Inhaber.
- Vorteil: mehr Kontrolle, weniger Risiko einseitiger Aktionen.
- Nachteil: Es ist unflexibel. Bei Streit droht Handlungsunfähigkeit (Blockade). In der Praxis kann das im Erbfall oder bei Trennung problematisch werden.
Gemeinschaftsdepot oder Einzeldepot mit Vollmacht?
Eine häufige Alternative ist ein Einzeldepot, das einer Person gehört. Die zweite Person erhält eine Vollmacht (idealerweise auch über den Todesfall hinaus, wenn gewünscht).
Pluspunkte Einzeldepot + Vollmacht
- Eigentum bleibt eindeutig bei einer Person (kein automatisches „gemeinsames“ Eigentum).
- Gemeinsames Verwalten ist möglich (je nach Umfang der Vollmacht).
Minuspunkte
- Eine Vollmacht begründet keinen Miteigentumsanspruch am Depotwert.
- Je nach Bank bzw. Setup kann die Vollmacht auch andere Konten/Produkte betreffen – dies muss bewusst entschieden werden.
Wem gehören die Wertpapiere in einem Gemeinschaftsdepot?
Häufig wird – auch steuerlich – zunächst davon ausgegangen, dass der Depotwert beiden Depotinhabern jeweils zur Hälfte gehört, sofern nichts anderes vereinbart und dokumentiert wurde. Das ist zwar bequem, kann aber falsch sein, wenn die Einzahlungen deutlich ungleich waren.
Ein Depotvertrag: Eigentumsverhältnisse sauber regeln
Ein Depotvertrag (zwischen den Inhabern, nicht mit der Bank) kann Folgendes festlegen:
- welcher Anteil am Depotvermögen wem gehört (z. B. 50/50 oder 80/20)
- außerdem kann er festlegen, wie Einzahlungen und Entnahmen erfolgen
- Welche Regeln bei Trennung, Scheidung oder im Erbfall im Rahmen gesetzlicher Regelungen gelten.
- Außerdem kann er Verfügungsbeschränkungen festlegen (z.B. Verkauf nur ab einem bestimmten Betrag gemeinsam).
Ein klarer Depotvertrag reduziert Streit, klärt die Eigentumslage und hilft, steuerliche Missverständnisse zu vermeiden.
Steuerliche Behandlung: Freistellungsauftrag, Sparerpauschbetrag, Abgeltungsteuer
In einem Depot können Kapitalerträge entstehen, zum Beispiel Dividenden, Zinsen, Ausschüttungen oder Kursgewinne. Darauf fällt bei Ausschüttung oder Verkauf grundsätzlich Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an. Auch die Vorabpauschale kann auf nichtrealisierte Erträge von z.B. ETFs erhoben werden.
Wichtige Begriffe:
- Sparerpauschbetrag: jährlicher Freibetrag für Kapitalerträge
- Freistellungsauftrag: Auftrag an die Bank, Kapitalerträge bis zum Pauschbetrag steuerfrei zu stellen.
Verheiratete/Lebenspartnerschaft
Bei gemeinsamer Veranlagung kann ein gemeinsamer Freistellungsauftrag von 2.000 Euro pro Jahr genutzt werden (gebündelter Pauschbetrag). Das ist oft praktisch, weil ihr die Steuerfreistellung so effizienter ausschöpfen könnt.
Unverheiratete Paare
Bei gemeinsamer Depotführung kann es Einschränkungen bei Freistellungsaufträgen geben, je nach Konstellation. Dann wird gegebenenfalls zunächst Steuer einbehalten, die später über die Steuererklärung anteilig zurückgeholt wird. Das macht die steuerliche Behandlung und Dokumentation aufwendiger.
Unser Tipp: Klärt vor der Depoteröffnung, wie die Bank die Erträge zuordnet und welche Möglichkeiten es beim Freistellungsauftrag gibt.
Schritt für Schritt Gemeinschaftsdepot eröffnen
Der Ablauf auf dem Weg zum Gemeinschaftsdepot ist bei den meisten Banken und Brokern ähnlich. Typischerweise solltest du folgende Schritte durchlaufen. Je nach Depotanbieter kann es Abweichungen im Ablauf geben.
Grundsatzfragen klären: Beide Partner sollten vor jeder Investition über ein solides finanzielles Wissen, z.B. aus dem ETF-Guide, verfügen. Danach könnt ihr Ziele, Risikoprofil und Sparrate festlegen sowie zwischen einem Oder- oder Und-Depot entscheiden.
Anbieter wählen: Dabei sollten insbesondere die Konditionen, die Depotführung, die Ordergebühren, die Sparpläne und das Handelsangebot verglichen werden. Den besten Depotanbieter findest du in unserem Depot Vergleich.
Depoteröffnung starten: Antrag als Gemeinschaftsdepot ausfüllen und beide Depotinhaber legitimieren.
Konten verknüpfen: Referenz- bzw. Verrechnungskonto (ggf. Gemeinschaftskonto) hinterlegen und Freistellungsauftrag einrichten.
Regeln festhalten und beginnen: Depotvertrag/Vollmachten (Anteile, Einzahlungen, Trennung/Erbfall) dokumentieren und erste Investments tätigen oder Sparpläne anlegen.
Depotübertrag zwischen Einzeldepot und Gemeinschaftsdepot
Ein Depotübertrag ist organisatorisch meist machbar, kann aber steuerlich heikel sein.
- Ein Übertrag in ein Gemeinschaftsdepot oder heraus ins Einzeldepot kann als unentgeltliche Übertragung bzw. Schenkung ausgelegt werden.
- Das kann Meldepflichten seitens des Brokers an das Finanzamt auslösen und im Extremfall Schenkungssteuer nach sich ziehen.
Praxis-Tipp: Klärt vor einem Depotübertrag vor allem Folgendes: Eigentumsanteile, Freibetrag, Dokumentation und steuerliche Folgen.
Schon gewusst? Schenkung und Schenkungssteuer: Warum Einzahlungen heikel sein können
Ein zentraler Punkt beim Gemeinschaftsdepot ist, dass Einzahlungen als hälftige Schenkung an den Partner gewertet werden können – insbesondere, wenn die Einzahlungen deutlich ungleich sind, aber beide als Inhaber gelten.
- Das kann relevant werden, wenn der Freibetrag überschritten wird.
- Dann droht Schenkungssteuer.
Hintergrund: Freibeträge bei Schenkungen alle 10 Jahre, sind z.B. bei unverheirateten, nicht zusammenveranlagten Paaren mit 20.000 Euro viel geringer als bei Ehepartnern mit 500.000 Euro.
Was hilft?
- Einzahlungen sollten möglichst klar dokumentiert werden (wer zahlt wie viel, wann und wofür).
- Der Depotvertrag sollte eine Anteilsregelung enthalten (z. B. 80/20), die zur Realität passt.
Bei größeren Summen sollte man sich rechtzeitig professionell beraten lassen.
Was passiert bei Trennung, Scheidung oder im Todesfall mit dem Gemeinschaftsdepot?
Trennung/Scheidung
Ohne Vereinbarung gilt oft die Aufteilung nach der Hälfte bzw. dem hälftigen Depotwert. Bei ungleichen Einzahlungen kann das jedoch unfair sein und zu Streit führen.
- Und-Depot: Gefahr der Blockade (keine gemeinsame Unterschrift → keine Handlung).
- Oder-Depot: Beim Oder-Depot besteht das Risiko einseitiger Verkäufe/Transaktionen.
Empfehlung: Regelung im Depotvertrag (z.B. Sperre, Zustimmungsklausel, Übertragungsregeln, klare Aufteilung).
Todesfall/Erbfall
Im Erbfall kann die dem Verstorbenen zuzurechnende Hälfte zur Erbmasse gehören und somit den Erben zustehen. Ohne klare Dokumentation drohen Konflikte zwischen Mitinhabern und Erben.
Empfehlung: Testament/Vollmacht über den Tod hinaus und ein Depotvertrag mit Eigentumsanteilen.
Vorteile eines Gemeinschaftsdepots
- Gemeinsamer Vermögensaufbau: Partner investieren gemeinsam in ETFs, Aktien oder Fonds. Das kann eine Partnerschaft emotional stärken.
- Zentrale Verwaltung: Ein Depot bündelt Einzahlungen, Sparpläne und Vermögenswerte. Die Übersicht wird verbessert.
- Handlungsfähigkeit: Im Oder-Depot kann jede Person Aufträge allein erteilen.
- Kostenersparnis: Oft fallen Depotführung und Ordergebühren nur einmal an.
- Steuervorteil: Freistellungsauftrag und Sparerpauschbetrag lassen sich gemeinsam besser nutzen.
Nachteile eines Gemeinschaftsdepots
- Schenkungsteuer: Ungleiche Einzahlungen können als hälftige Schenkung gelten (Freibeträge und Schenkungsgesetze beachten).
- Konflikte: Unterschiedliche Risikoneigungen und Anlagestile können Entscheidungen erschweren.
- Blockade: Im Und-Depot sind Orders nur gemeinsam möglich.
- Einseitige Orders: Im Oder-Depot kann eine Person allein handeln – dies birgt ein Risiko bei Streit.
- Erbfall/Trennung: Ohne Depotvertrag droht oft Streit über Anteil, Hälfte und Erbmasse.
Welche Broker bieten Gemeinschaftsdepots an?
In unserem Broker-Vergleich haben wir im Test von allen wichtigen Direktbanken und Neobroker auch geschaut, wer ein Gemeinschaftsdepot anbietet. Die Anbieter, die das im Programm haben, findest du in der folgenden Tabelle.
Fazit: Ein Gemeinschaftsdepot ist sinnvoll, wenn die Regeln klar sind
Ein Gemeinschaftsdepot kann für eingetragene Partnerschaften und Eheleute ein wichtiger Baustein für den gemeinsamen Vermögensaufbau sein, insbesondere in Verbindung mit regelmäßigen Sparplänen auf breit gestreute Welt-Aktien-ETFs.
Entscheidend ist, dass ihr vor der Depoteröffnung die Spielregeln festlegt. Dabei sind folgende Punkte zu klären:
- Soll es sich um ein Oder- oder ein Und-Depot handeln?
- Welche steuerlichen Details sind zu berücksichtigen (Freistellungsauftrag, Sparerpauschbetrag, Abgeltungsteuer, Vorabpauschale)?
- Wie soll der Depotvertrag ausgestaltet sein, um die Eigentumsverhältnisse, die Anteile, die Einzahlungen und die Regeln für Trennung und Erbfall zu dokumentieren?
Wenn ihr das Depot primär gemeinsam verwalten, das Eigentum aber klar trennen möchtet, ist jeweils ein Einzeldepot mit Vollmacht oft die pragmatischere Alternative.
Doch unabhängig davon, ob du ein einzelnes Wertpapierdepot oder ein Gemeinschaftsdepot suchst, ist es wichtig, die verschiedenen Konditionen der Anbieter zu vergleichen. Besonders einfach und übersichtlich geht das mit unserem Depot Vergleich, aus dem auch hervorgeht, welche Anbieter Gemeinschaftsdepots ermöglichen.
Weitere Fragen zum Gemeinschaftsdepot
