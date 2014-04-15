Ophirum ETP startet mit physischen Edelmetall-ETCs

Die Ophirum ETP GmbH listete vor wenigen Tagen vier neue ETPs am deutschen Anlagemarkt. Damit partizipieren Anleger an der Wertentwicklung von Edelmetallen.

Die Produkte auf Gold (WKN: A11QDW), Silber (WKN: A11QDX), Palladium (WKN: A11QDZ) und Platin (WKN: A11QDY) sind alle physisch hinterlegt. Die Verwahrung findet hierbei ausschließlich in Deutschland statt. Es fallen weder Ausgabeaufschläge noch Managementgebühren an, ebenso wenig wie Verwahr- und Versicherungskosten. Ansonsten funktionieren sie wie herkömmliche Wertpapiere und sind zwischen 8 und 22 Uhr sowohl börslich auf Xetra2 als auch außerbörslich kostenlos handelbar.

Beim Gold-ETP ist eine kostenlose Auslieferung der Edelmetallbarren jederzeit möglich.

Reaktion auf Sicherheitsbedürfnis der Goldanleger

Önder Ciftci, Geschäftsführer der Ophirum ETP GmbH: „Mit unseren neuen ETPs bieten wir eine Antwort auf das gestiegene Sicherheitsbedürfnis deutscher Anleger. Die physische Hinterlegung alleine reicht vielen nicht mehr aus. Vielfach besteht auch der Wunsch,die hinterlegten Sicherheiten in Deutschland und nach deutschem Recht gelagert zu wissen. All das darf allerdings auch nicht mit erhöhten Kosten überfrachtet sein. Unsere ETPs sind für alle Anleger, die keine Kompromisse bei der Geldanlage eingehen möchten.“

Der Emittent der Ophirum ETPs ist die Ophirum ETP GmbH. Die Ophirum ETP GmbH wurde von zwei renommierten Unternehmen gegründet: der Baader Bank AG und der Ophirum Commodity GmbH.

Lesen Sie dazu auch ein Kurzinterview mit Önder Ciftci.

Hier die Details der Ophirum ETP:

Gold-ETP