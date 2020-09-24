Inflationsgefahr: Was ist dran an der Angst vor der großen Geldschwemme?

Die Notenbanken drucken Geld als gäbe es kein Morgen mehr. Kritiker warnen eindringlich vor einer massiven Inflationsgefahr. Ist das nur Panikmache?

Kurz nach der Finanzkrise betraten die Notenbanken weltweit Neuland. Mit Null- und Minuszinsen und billionenschweren Wertpapierkaufprogrammen versuchten die Währungshüter, die damalige Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Mit dem sogenannten Quantitive Easing führten die großen Notenbanken wie die EZB und die amerikanische Fed eine ganz neue geldpolitische Marschroute ein, die nach wie vor andauert.

Durch die Coronakrise wurde diese nun sogar noch verschärft. Die Notenbanken pumpen seither noch mehr Geld ins System und versuchen so, die deflationären Tendenzen durch den Corona-Nachfrageschock zu begrenzen. Stetig sinkende Preise aufgrund ausbleibender Nachfrage in Kombination mit einer schweren Rezession wären ein Fiasko für den weltweiten Wohlstand, so das Kalkül der Notenbanker.

Experte über angebliche Inflationsgefahr

„Auf kurze bis mittlere Sicht haben wir es weiter mit einem ausgeprägt disinflationären Umfeld zu tun“, sagt Talib Sheikh, Head of Strategy, Multi-Asset bei Jupiter Asset Management. Gibt es also gar keine Inflationsgefahr? Laut Sheikh sprechen einige Aspekte dagegen. Zum Beispiel „die alternden Bevölkerungen rund um den Globus, die geringe Produktivität, die Globalisierung sowie die technologische Disruption“, so der Experte. Gegen die negativen Folgen dieser deflationären Tendenzen stemmen sich die Notenbanken mit ihren Gelddruckorgien mit aller Kraft.

Solange die Gelder der Notenbanken jedoch auf den Konten der Konsumenten in den USA oder auch in Europa verbleiben, bleiben auch die deflationären Tendenzen erhalten. Denn: Erst wenn das viele Geld in großem Maßstab in den Wirtschaftskreislauf gelangt – über Konsum oder Investitionen – könnte sich die Inflation zurückmelden. Abhängig ist dies wiederum vor allem von der Entwicklung der Coronapandemie, die die Währungshüter mit aller Macht bekämpfen.

Die US-Notenbank Fed jedenfalls hat kürzlich beschlossen, weiter an ihrer expansiven Geldpolitik festzuhalten. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des sogenannten Offenmarktausschusse, einem Expertengremium der Fed. Dieses hat weitere Änderungen beschlossen und die Hürden für Zinsanhebungen angehoben.

Künftig müssen drei Kriterien erfüllt sein, damit die Zinsen steigen können. Es bedarf einer Inflation von zwei Prozent, einer Inflationsentwicklung im Sinne der Fed und einer rundum positiven Situation am Arbeitsmarkt. Um alle diese Kriterien zu erfüllen, müsste die Wirtschaft wieder kolossal an Fahrt gewinnen, wonach es aktuell zumindest nicht aussieht. Die Zinsen dürften also noch lange niedrig bleiben.