Wirtschaftswunder Indien – mit diesem ETF vom Wachstum profitieren?

Indien: Ein Land, das der Armut entkommen möchte

Kein Wunder also, dass viele indische Auswanderer den Weg zurück in die Heimat finden, um dort Unternehmen zu gründen – die Erfolgsaussichten sind gut. Das gilt insbesondere für die Metropolen des Landes, wie etwa der südindischen Stadt Hyderabad. Hier steht das Innovationszentrum T-Hub, in das der Staat Millionen Euro an Forschungsgeldern investiert. Derzeit sind dort etwa 350 Start-Ups ansässig, viele weitere sollen folgen – bis 2028 sollen es über 20.000 sein.

Indien galt lange als eines der ärmsten Länder der Welt. Auch heute leben laut Zahlen der SOS Kinderdörfer 230 Millionen Inder in Armut – sie müssen mit etwa 2 US-Dollar am Tag auskommen. Doch die Regierung arbeitet hart daran, die Armut zu reduzieren – und ist dabei recht erfolgreich. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung gelten derzeit nicht länger als arm. Die Armut sank laut einem Bericht der indischen Regierung von 25 Prozent in den Jahren 2015 und 2016 auf 15 Prozent in den Jahren 2019 bis 2021. Auch die indische Mittelschicht ist in der Zeit deutlich gewachsen.

Der indische Staat tut viel, um das Land als Wirtschaftsmacht zu etablieren. Noch zeigt sich eine große Schere zwischen der Landbevölkerung und den Städten, doch auch hier wird an Lösungen gearbeitet. So befassen sich einige der Start-Ups mit Technologien, die zunächst der eigenen Bevölkerung auf dem Land das Leben erleichtern sollen. Dazu kommt die Tatsache, dass immer mehr junge Inderinnen und Inder vom Land in die Städte ziehen – die Urbanisierung bietet noch viel Entwicklungspotential.