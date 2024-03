Steht dieser globale Small-Cap ETF vor dem Comeback?

Die am stärksten gewichteten Sektoren im ETF sind Industrie, Finanzen und zyklische Konsumgüter, die zusammen fast 50 Prozent des ETF ausmachen. Diese Branchen sind stärker von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängig. Dagegen sind wachstumsstärkere und traditionell innovativere Branchen wie Technologie oder Kommunikation im Vergleich zur Gewichtung im MSCI World deutlich unterrepräsentiert. Auch bei den Small Caps sind die USA mit einer Gewichtung von 60 Prozent das Schwergewicht, gefolgt von Japan. Interessierte Anleger sollten daher besonders auf die Qualität der US-Small Caps achten.

Einer der größten Vorteile des Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR ist seine breite Diversifikation . Durch die Investition in eine Vielzahl von Small-Cap-Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen reduziert der ETF theoretisch das spezifische Risiko, das mit der Investition in einzelne Unternehmen verbunden ist. Denn kleinere Unternehmen sind anfälliger für Marktschwankungen und weniger liquide als größere Firmen.

Der Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR (WKN: A1J8CD) konzentriert sich auf kleinere Unternehmen weltweit. Der ETF bildet Small Caps aus 23 Industrieländern ab und ist so konzipiert, dass er die 14 Prozent kleinsten Unternehmen des Anlageuniversums enthält. Derzeit umfasst der ETF knapp 4.200 Aktien . Die TER des Fonds beträgt nur 0,29 Prozent, was bedeutet, dass die Anlegerinnen und Anleger einen relativ großen Teil der erzielten Rendite für sich behalten können.

Laut J.P. Morgan waren 2023 rund 42 Prozent der Unternehmen im Russell 2000 unprofitabel. Vor der Finanzkrise waren es nur 27 Prozent der Unternehmen im Index. Gleichzeitig ist die Finanzierungssituation vieler US-Small Caps ungünstig. So sind 38 Prozent der Schulden im Russell 2000 (ohne Finanzunternehmen) variabel verzinst, im S&P 500 sind es nur sieben Prozent, so dass sich steigende Zinsen für diese Unternehmen besonders negativ auswirken.

Generell gilt, dass kleinere Unternehmen zwar in der Regel stärker wachsen als große Konzerne, aber auch weniger profitabel sind. Kleine Unternehmen sind häufig in Nischen erfolgreich, was aber auch bedeutet, dass es für die Geschäftsmodelle kleiner Unternehmen oft natürliche Wachstumsgrenzen gibt.

Performance und Ausblick des Small-Cap ETF

Seit seiner Auflegung im März 2018 hat sich der ETF deutlich schlechter entwickelt als ein vergleichbares Produkt auf den MSCI World. Der Abstand war nur im Frühjahr 2021 geringer, als der Markt nicht stark nach der Qualität der Unternehmen differenzierte. Vor allem im letzten Jahr hat sich der Abstand jedoch deutlich vergrößert. Kumuliert konnte der Small Cap-ETF nur einen Wertzuwachs von 53 Prozent verbuchen, während der MSCI World um 96 Prozent zulegte.

Bedenklich finde ich den hohen Anteil unprofitabler Unternehmen im Small Cap-ETF. Etwas anderes wäre es, wenn besonders viele wachstumsstarke Technologieunternehmen enthalten wären. Die Branchenzusammensetzung deutet aber nicht darauf hin. Im Moment würde ich daher eher eine Alternative suchen, um auf ein Comeback der Nebenwerte zu setzen.