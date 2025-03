Markus Weis (State Street): "Wir befürworten US-Nebenwerte"

Wir bleiben positiv gegenüber Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen eingestellt, da die Bewertungen, die Ausrichtung auf den Heimatmarkt und die höhere Zyklizität im neuen Marktumfeld eindeutig Rückenwind bieten. Dennoch gibt es Risiken, die es zu beobachten gilt. Dazu gehören die Inflation, geopolitische Herausforderungen und die Zollpolitik, die die Stimmung der Anleger trüben könnten. Unter dem Strich befürworten wir aber weiterhin Engagements in US-amerikanische Small- und Mid-Caps, da diese eher inländisch und zyklisch sind und von der wirtschaftlichen Stärke der USA sowie der allmählichen Lockerung der Geldpolitik profitieren könnten.

Wir gehen davon aus, dass die Fiskalpolitik der neuen republikanischen Regierung unter Trump der US-Wirtschaft relativ gesehen zugutekommen dürfte. Die Stärke der US-Wirtschaft, die Erwartungen an die Politik von Trump und ein etwas besseres Inflationsumfeld haben sowohl dem S&P MidCap 400 als auch den Russell 2000 Index schon zu Beginn des Jahres moderate Gewinne beschert.

Der Russell 2000 beispielsweise bietet Zugang zu US-Small Caps und steht daher weiterhin ganz oben auf der Risiko-Rendite-Leiter. Neben zyklischen Sektoren besteht ein erhebliches Engagement in der Biotech - und Softwarebranche, die von den von der neuen Trump-Regierung unterstützten KI-Entwicklungen profitieren würde. Eine Wiederbelebung der M&A-Aktivitäten, die ein wahrscheinliches Ergebnis von Trumps Deregulierungsplänen ist, würde diesen Segmenten weiteren Auftrieb verleihen.

Absolut. Auch in Europa sehen wir sowohl auf der Bewertungsseite attraktiveres Potential für Small-Caps als auch bei der Kostenentwicklung durch weiter fallende Zinsen. Die gesamtwirtschaftliche Situation und das erwartete Wachstum sind aber in den USA attraktiver.

Kleinere Unternehmen sind häufiger mit variabel-verzinstem Fremdkapital ausgestattet, was deren Zinselastizität erhöht. Sollten die Zinsen also weiter fallen, würde dies zu einer stärkeren Kostenreduktion führen als bei Large-Caps. Die Zinslast würde sinken und folglich sollten die Gewinne bei Small-Caps stärker ansteigen.

Nachdem Small- und Mid-Cap-Unternehmen über Jahre hinter den US-Großunternehmen zurückgeblieben waren, gewinnen die Aktien dieser Segmente nun wieder an Boden und bieten attraktive Bewertungen im Vergleich zu Large-Caps. Grundsätzlich sollten Small-Caps aufgrund ihres eher inländischen Profils auch weniger empfindlich auf Zölle reagieren als Large-Caps.

Der S&P MidCap 400 Index setzt sich hingegen aus traditionelleren Sektoren zusammen. Die Industrie, der größte Sektor, würde von dem Infrastruktur- und Beschäftigungsgesetz, dem CHIPS- und Wissenschaftsgesetz sowie dem Inflationsbekämpfungsgesetz profitieren. Letzteres könnte unter der Trump-Administration verwässert werden. Allerdings werden die Fiskalprogramme von beiden Parteien auf staatlicher Ebene unterstützt, so dass sich die Kürzungen in Grenzen halten dürften und die Auswirkungen durch den Anstieg der inländischen Investitionen in KI und Rechenzentren mehr als ausgeglichen werden könnten.