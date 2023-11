Notenbanken decken sich mit Gold ein – so profitierst du vom Hype

Die vom World Gold Council veröffentlichten Quartalszahlen zeigen: Auf 9-Monats-Sicht markieren die Nettokäufe der Notenbanken ein neues Allzeithoch.

In den Monaten Januar bis September haben genau die Institutionen verstärkt Gold gekauft, die früher als „Währungshüter“ bezeichnet wurden und in den vergangenen Jahrzehnten vor allem als „Feuerwehr“ für die Finanzindustrie in Erscheinung traten. Wenngleich die ganz Großen ihres Genres – wie die Europäische Zentralbank oder die US-Notenbank Fed – ihre Goldreserven nicht weiter aufgestockt haben, gab es vor allem in Schwellenländern eine Abkehr von der führenden Reservewährung US-Dollar zu beobachten.

In den ersten neuen Monaten sind mit fast 800 Tonnen von Notenbanken noch nie umfangreichere Goldkäufe getätigt worden als in diesem Jahr. Allein im dritten Quartal stockten sie ihre Goldreserven mehr als 337 Tonnen auf. Das stärkste Verlangen verspürten seit dem Jahreswechsel die chinesische Zentralbank (plus 181 Tonnen) sowie Polens Notenbank (plus 105 Tonnen).