Ist Gold auf dem Rekordhoch noch ein Muss für Anleger?

Bessere Wertentwicklung als der Dax

Gold hat sich in diesem Jahr einmal mehr als sicherer Hafen bewährt. „Allerdings ist Gold nicht nur als Sicherheit interessant, sondern auch unter Renditegesichtspunkten. In den letzten zehn Jahren stieg der Goldpreis in Euro stärker als der Dax, bei dem die Dividenden berücksichtigt werden“, so Langenham. Der verbreitete Irrtum, dass Gold wenig Rendite bringe, sei damit widerlegt. Besonders attraktiv sei der steuerfreie Gewinn aus physischem Gold, etwa Xetra-Gold, nach einem Jahr. Das gilt auch für einige Gold-ETCs, sofern eine Auslieferungsoption gewährt wird.

Tipp: Lies dir gleich unseren Wissensbeitrag zur Besteuerung von Gold-ETCs durch.

„Trotz des starken Preisanstiegs raten wir nicht dazu, Gold in einem Portfolio übermäßig zu gewichten. Je nach Anlegertyp und Depotausgestaltung ist ein Anteil von fünf bis zehn Prozent angemessen. Dies gilt insbesondere, wenn bereits viele Sachwerte wie Aktien als langfristiger Inflationsschutz vorhanden sind“, meint Langenham.

Tipp: In der Extra-Magazin-Ausgabe 4/2025 sehen wir uns an, was sichere Häfen sind. Hier geht es zum Shop.

Auf Gold-ETCs setzen

Wer in Gold investieren möchte, sollte dies nach Meinung Langenhams direkt tun, statt auf Goldminenaktien oder -ETFs auszuweichen, die von vielen Faktoren beeinflusst würden. „Für Privatanlegerinnen und -anleger bieten sich in erster Linie physisch hinterlegte Gold-ETCs an. In Deutschland ist vor allem Xetra-Gold bekannt“, so der Experte. Sie bieten den Vorteil eines Auslieferungsanspruchs auf das hinterlegte Gold und steuerfreie Kursgewinne nach einem Jahr. Die Lagerung im eigenen Tresor ist riskant, die Einlagerung im Bankschließfach lohnt sich erst ab größeren Beständen.