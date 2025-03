Noch nie war Gold so teuer wie jetzt: Wie geht es weiter?

Eine Gold-Unze kostet mittlerweile 3.000 US-Dollar. So hoch stand das Edelmetall noch nie. Was ist in den kommenden Monaten noch drin?

Von wegen eingerostet und Schnee von gestern, in den vergangenen drei Jahren konnte kaum ein ETF mit Gold Schritt halten. „Der Goldpreis ist über die psychologische Marke von 3.000 US-Dollar je Feinunze gestiegen“, sagt Robert Caselli, Research Analystin bei Global X. So steht auf Sicht von drei Jahren ein Plus von mehr als 50 Prozent. Innerhalb von fünf Jahren sehen wir sogar einen glatten Verdoppler. Wie ist die Ausgangslage und wie die Perspektive?