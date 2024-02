Aktueller Vergleich Nachhaltigkeits-ETF vs. MSCI World, wer schneidet besser ab?

Der Nachhaltigkeit rückt mehr und mehr in den Fokus. Kann der Nachhaltigkeits-ETF mit dem MSCI World mithalten? Eine Gegenüberstellung.

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, und immer mehr Anleger wollen ihre Investitionen mit ihrem Gewissen in Einklang bringen. Eine Möglichkeit ist die Investition in ETFs, die auf Klimaindizes basieren. Allerdings sind die meisten Anleger nicht bereit, dafür auf Rendite zu verzichten. Ob sich beide Ziele in Einklang bringen lassen, wollen wir in diesem Beitrag untersuchen.