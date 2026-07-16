Was dir die Fußball-WM über erfolgreiches Investieren verrät

WM-Favoriten stehen besonders unter Druck

Vor jeder Weltmeisterschaft gibt es Mannschaften, denen der Titel praktisch schon vor dem Anpfiff zugetraut wird. Ähnlich verhält es sich an der Börse: Große Technologiekonzerne dominieren die internationalen Aktienindizes und ziehen einen Großteil des Anlegerkapitals auf sich. Doch genau darin liegt eine Gefahr. „Wenn absolute Perfektion erwartet wird, verschwindet der Spielraum für Fehler“, sagt Schofield. Schon ein durchwachsenes Gruppenspiel kann eine Welle der Kritik auslösen. An den Kapitalmärkten genügt häufig bereits ein Quartalsergebnis, das zwar gut, aber nicht überragend ausfällt, damit Anleger enttäuscht reagieren und der Aktienkurs deutlich nachgibt.

Für Investoren ist das eine wichtige Erinnerung: Wer ausschließlich auf die aktuellen Börsenlieblinge setzt, geht ein erhebliches Konzentrationsrisiko ein. Für dich heißt das: Setze auf breit streuende ETFs. Hierfür nutzt du sowohl die ETF-Suche als auch die Musterportfolios zur Orientierung.

Werde nicht übermütig

Kaum eine Weltmeisterschaft kommt ohne Sensationen aus. Wer hätte schon gedacht, dass sich Paraguay gegen Deutschland durchsetzt oder, dass Kap Verde die Gruppenphase übersteht und danach denkbar in der Verlängerung knapp an Weltmeister Argentinien scheitern würde? Außenseiter werfen große Favoriten aus dem Turnier oder ärgern diese zumindest und sorgen so für Schlagzeilen. Solche Überraschungen gehören auch an den Kapitalmärkten zum Alltag.

Schofield erklärt: „Wenn ein großer Favorit gegen einen leidenschaftlichen Außenseiter scheitert, liegt das selten daran, dass der Außenseiter plötzlich Weltklasse geworden ist. Es liegt fast immer daran, dass der Favorit selbstgefällig wurde.“

Auch Anleger können in diese Falle tappen. Wer sein Vermögen zu stark auf einzelne Aktien, Branchen oder Anlagethemen konzentriert, weil diese in der Vergangenheit besonders erfolgreich waren, unterschätzt häufig die Risiken. Märkte verändern sich kontinuierlich – und ehemalige Gewinner können schnell an Glanz verlieren. Deine Basis sollte immer ein ETF-Welt-Depot sein.

Ein Weltmeister braucht mehr als nur Stars

Erfolgreiche Mannschaften bestehen nicht nur aus Weltklassestürmern. Sie verfügen über eine stabile Defensive, eine starke Ersatzbank und können ihre Taktik flexibel an den jeweiligen Gegner anpassen.

Genau dieses Prinzip gilt auch für die Geldanlage. „Ein widerstandsfähiges Portfolio braucht eine ganze Mannschaft. Es braucht robuste, unscheinbare Verteidiger, die Ihr Kapital schützen, wenn der Markt volatil wird“, so Schofield.

Für Anleger bedeutet das vor allem eines: Diversifikation. Wer sein Vermögen über verschiedene Regionen, Branchen und Unternehmen verteilt, reduziert Klumpenrisiken und erhöht die Widerstandsfähigkeit seines Depots gegenüber unerwarteten Marktereignissen. Für die Offensive bieten sich Aktien- und für die Defensive Anleihe-ETFs an.

Tipp: Solltest du gezielt eine persönliche Note setzen wollen, bieten sich Themen-ETFs an. Schau dir also gleich unseren DeepDive zu Rüstungs-ETFs an.

Eine besonders einfache Möglichkeit, diese breite Streuung umzusetzen, bieten weltweit anlegende ETFs. Ein Welt-ETF investiert mit nur einem Produkt in Hunderte oder sogar Tausende Unternehmen rund um den Globus. Statt alles auf wenige Börsenstars zu setzen, beteiligen sich Anleger damit an der Entwicklung der Weltwirtschaft. Für viele langfristig orientierte Investoren kann ein Welt-ETF deshalb das stabile Fundament eines widerstandsfähigen Portfolios bilden.

Erst das eigene Risiko kennen

Auch die beste Mannschaft spielt mit einer Taktik, die zu ihren Stärken passt. Für Anleger gilt das genauso: Bevor ein Portfolio aufgebaut wird, sollte klar sein, welches Risiko zur persönlichen finanziellen Situation und zum eigenen Anlageziel passt.

Dabei unterstützt der Risikokapazitäts-Rechner. Anhand weniger Fragen erhalten Anleger eine Einschätzung ihrer individuellen Risikotragfähigkeit und eine Orientierung, welche Aktienquote zu ihrer persönlichen Situation passen könnte. So lässt sich besser einschätzen, ob beispielsweise ein reines Welt-ETF-Portfolio den eigenen Anlagezielen entspricht oder ob weitere Anlageklassen wie Anleihen oder Tagesgeld sinnvoll sind.

Das Portfolio regelmäßig überprüfen

Selbst Weltmeister entwickeln sich während eines Turniers weiter. Trainer analysieren Gegner, wechseln Spieler ein und passen ihre Taktik an. Auch Anleger sollten ihr Depot regelmäßig überprüfen.

Mit dem extraETF Portfolio Tracker behalten Anleger ihre Vermögensstruktur bankübergreifend im Blick. Die Portfolioanalyse zeigt unter anderem die Verteilung nach Regionen, Branchen, Anlageklassen und Währungen. Dadurch lassen sich Klumpenrisiken oder ungewollte Überschneidungen frühzeitig erkennen. Zusätzlich bietet der Portfolio Tracker einen Überblick über Performance, Dividenden, Kosten sowie zahlreiche weitere Kennzahlen.

So lässt sich jederzeit überprüfen, ob das eigene Depot noch zur ursprünglichen Strategie passt oder ob Anpassungen notwendig sind – genau wie ein Trainer seine Mannschaft während eines Turniers kontinuierlich weiterentwickelt.

Disziplin gewinnt am Ende den WM-Titel

Spektakuläre Einzelaktionen sorgen für Schlagzeilen. Weltmeister werden jedoch meist jene Mannschaften, die ihre Risiken kontrollieren, flexibel bleiben und über das gesamte Turnier hinweg diszipliniert auftreten.

Diese Erkenntnis lässt sich unmittelbar auf die Geldanlage übertragen. Kurzfristige Börsenhypes und emotionale Entscheidungen führen selten zu nachhaltigem Erfolg. Langfristig profitieren Anleger vielmehr von einer klaren Strategie, einer breiten Diversifikation und regelmäßigen Überprüfung ihres Portfolios. Wie Schofield abschließend feststellt: „Gewinner spielen auf lange Sicht, bauen eine starke Bank auf und setzen ihr Kapital geduldig ein.“

Ausgewogenes Depot und Disziplin auch nach der WM

Die Fußball-Weltmeisterschaft zeigt eindrucksvoll, dass langfristiger Erfolg nicht allein von einzelnen Stars abhängt. Entscheidend sind ein ausgewogenes Team, kluges Risikomanagement und die Disziplin, auch in schwierigen Phasen am Plan festzuhalten.

Für Anleger bedeutet das: Wer seine persönliche Risikotragfähigkeit kennt, sein Vermögen breit streut und sein Depot regelmäßig überprüft, schafft die Grundlage für langfristigen Vermögensaufbau. Ein weltweit investierendes ETF-Portfolio kann dabei für viele Anleger das stabile Grundgerüst bilden. Mit dem Risikokapazitäts-Rechner und dem extraETF Portfolio Tracker stehen zwei praktische Werkzeuge zur Verfügung, um die passende Strategie zu entwickeln und das eigene „Weltmeister-Portfolio“ dauerhaft auf Erfolgskurs zu halten.